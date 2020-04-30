سيادة المطران عطا الله حنا: ” نتمنى ان تؤدي الكورونا الى تغيير وجه العالم نحو ما هو افضل واحسن “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في حديث اذاعي بأننا نتمنى ان تقود الكورونا الى تغيير العالم نحو ما هو افضل واحسن فوباء الكورونا اجتاح العالم بأسره وشعوب الارض كلها تعاني من هذا الوباء وما نتمناه هو ان تؤدي هذه الهزة العنيفة الى تغيير وجه هذا العالم لكي يكون اكثر انسانية ورحمة وتضامنا مع المظلومين والمهمشين والمنكوبين ومنكسري القلوب.

نؤيد كافة القرارات والاجراءات الاحترازية التي اتخذت من اجل محاصرة ومواجهة هذا الوباء ولكننا نقول لابناءنا في نفس الوقت حذار من الافراط في القلق والاحباط والتوتر واليأس فهذا وباء موجود له بدايته وستكون له نهاية ويجب ان نواجهه بالوعي والحكمة والمسؤولية واتخاذ الاجراءات الوقائية والصحية المفيدة .

الكورونا هي تجربة قاسية ومرحلة أليمة نتمنى ان تؤدي الى تغيير العالم نحو الافضل لكي يكون اكثر انسانية وعدلا وانحياز لقضايا الحرية والكرامة والدفاع عن حقوق الانسان وفي مقدمتها قضية شعبنا الفلسطيني .