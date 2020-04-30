طالباني والحكيم يؤكدان ضرورة التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد

اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اليوم الأربعاء، في بغداد، مع رئيس تيار ‹الحكمة› عمار الحكيم.

خلال الاجتماع تطرق الجانبان إلى الأواصر والعلاقات المشتركة بين الكورد والشيعة ونضالهما المشترك ضد الدكتاتورية من أجل عراق تعددي مستقر، وفق بيان لحكومة الإقليم،

من جانبه أعرب الحكيم عن دعمه لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وأشاد طالباني بالمواقف التاريخية لعائلة الحكيم ولموقف تيار الحكمة حيال المستجدات الأخيرة، وتقدم بأحر التعازي لعائلة الحكيم بمناسبة ذكرى وفاة السيد عبدالعزيز الحكيم.

كما أكد الجانبان أيضا على ضرورة وأهمية التواصل وتقوية العلاقات بين أربيل وبغداد في الفترة المقبلة للتوصل إلى حلول جذرية لجميع المشاكل بين الجانبين.