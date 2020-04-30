كورونا أبلغ نذير

عبد الله ضراب الجزائري
الكوارث والمصائب نُذُرٌ تُحفِّزُ أهل النهى للاتعاظ والاعتبار ثم الإنابة والإخبات لله عز وجل ، أما الطغاة العتاة الذين ماتت قلوبهم وذهبت أنوار عقولهم فهم دائما كحمرٍ مُستنفرة فرت من قسورة .
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الموتُ يحصدُ آلافاً من البشرِ … فالأرضُ في هَرَج ٍمن وطْأةِ الخَطَرِ
خوفُ المنيَّةِ هزَّ النَّاسَ أسكرهمْ … ذاقوا التَّعاسةَ في ريفٍ وفي حَضَرِ
عاشوا الشَّقاء وماتوا قبلَ ساعتهمْ … من شدَّة الرُّعبِ والأوهامِ والحَذَرِ
أما أحسُّوا بِبَلْوَى القتلِ في بلدي ؟ … فالشَّعبُ يُذبحُ كالجاموسِ والبَقرِ
في الشَّام في يَمَنِ الأحرار تَطعنُناَ … مُدْيُ البُغاةِ رؤوسِ الغدرِ والبَطَرِ
كم مِنْ مُصابٍ بداءِ الحِقدِ يَدفَعُهُ … قلبٌ سقيمٌ إلى الإجرامِ والضَّررِ
كم من طريحٍ يُعاني من تخاذُلِناَ … فاسألْ ضحايا طباعِ الشرِّ في البَشَرِ
كم من مريضٍ خواءُ البطنِ عِلَّتُه ُ… والمُتْرفُونَ عَتَوْا بالخوضِ في الوَطَرِ
أين المساواة أين العدل في زمنٍ … فيه القلوب غدتْ أقسى من الحَجَرِ؟
تأتي الكوارثُ أستاذا ينبِّهنا … إذا ابتعدنا عن التّفكيرِ والنَّظرِ
تأتي الكوارثُ آياتٍ تُحفِّزُنا … نحو الإنابةِ والإخباتِ والعِبَرِ
إنَّ الوباءَ الذي أضحى يُطاردنا … وخْزٌ يُفَطِّنُ صَرْعَى البَطْرِ في القَدَرِ
لعلَّ أفئدة الظُّلَّامِ ينفعُها … شيءٌ من الخوفِ والآلامِ والكَدَرِ
لكنَّ غائلةَ الأيام يفهمُها … ذَوُو النَّباهةِ أهلُ الفكرِ والبَصَرِ
أمّا الطُّغاة الأُلَى ماتتْ مَشاعِرهم ْ… فَيُصْرَفونَ من الأرزاء كالحُمُرِ
أو يُبعثونَ إلى نارٍ تُحطِّمُهمْ … يوم َالحقيقة ِيومَ الدِّينِ في سَقَرِ
إنَّ الوباءَ الذي بثَّ المآتم في … كلِّ الشعوبِ نذيرٌ أبلغُ النُّذُرِ