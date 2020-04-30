لجنة برلمانية برئاسة الكعبي لدراسة منهاج الكاظمي الوزاري

كشفت مصادر برلمانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة في مجلس النواب العراقي لدراسة المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وبينت المصادر، أن اللجنة مكونة من نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي/ رئيساً، النائب يونادم كنا، مقرر مجلس النواب هوشيار محمد، النائب صائب خدر، المستشار السياسي عباس العامري، المستشار، القانوني محمد يوسف، مستشار التشريع علي الدليمي، مدير عام البرلمانية حيدر مثنى.

وأشارت إلى أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من دراسة المنهاج خلال 48 ساعة.

وكان الكاظمي وقع في وقت سابق اليوم، كتاب المنهاج الوزاري لحكومته وأرسله لرئاسة مجلس النواب.