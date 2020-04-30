نائبة عراقية : وزراء يقودون عمليات فساد قبل احالتهم على التقاعد

كشفت نائبة عراقية عن وجود ماسمتها “عمليات فساد كبرى” يقوم بها وزراء في الحكومة المستقيلة ، وانتهازهم الفرصة لتحقيق مكاسب مالية قبل احالتهم على التقاعد مع تشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

النائبة اقبال عبد الحسين ، قالت في بيان ان ” غالبية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استغلوا الوضع الصحي (بتفاقم ازمة كورونا) والاقتصادي بانخفاض اسعار النفط عالميا، للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت بابرام عقود مباشرة مشبوهة والغاء عقود ابرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها ، ناهيك عن عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات” وفق قولها .

وأضافت عبدالحسين:” ان رئيس الوزراء المكلف وفي حال تمرير حكومته يجب أن يصدر اوامر بمنع سفر جميع الوزراء لحين التأكد من سلامة موقفهم المالي”.

كما اشادت النائبة بـ” عمل عدد من الوزراء الذين وافقوا على تحمل المسؤولية كاملة لحين تحسن الاوضاع وزوال الازمة ، مما يؤكد على وطنيتهم العالية وتفانيهم في العمل من اجل الحفاظ على سمعة البلد”.