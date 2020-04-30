نائب: نجاح الكاظمي او فشله يكون في هذه الحالة

أكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، الأربعاء، على اهمية منح تنازلات من القوى السياسية ووقت كافي للمكلف بتشكيل الحكومة كي تكون التشكيلة قوية لا جدلية، فيما اشار الى نجاح او فشل مصطفى الكاظمي يتوقف على اسلوب ادارة الحوار واقناع الكتل السياسية والمكونات وتوفيق وجهات النظر بينها.

وقال الفايز إن “القوى السياسية عليها التنازل عن استحقاقها الانتاخبي بغية الوصول الى بر الامان وتحقيق المطالب الشعبية، اما بقاء بعض الكتل في اصرارها على التمسك بمكاسبها وفرض الاسماء على المكلف فحينها لن يكون هنالك اصلاح ولا تجاوز للمحاصصة ويبقى الشارع متأزم والبلد في مهب الريح”.

واضاف الفايز، ان “الكاظمي تم تكليفه في التاسع من نيسان الحالي مايعني ان لديه مهلة الى التاسع من الشهر المقبل لتقديم كابينته الحكومية، ونعتقد ان الالتزام بالمدة هو امر ضروري بغية منح فرصة للمكلف بالتشاور كي لا تستمر المشاكل والتقاطعات لان الوقت حرج وليس لدينا مساحة كافية للنزاعات ونحن بامس الحاجة لتوحيد الكلمة وتشكيل حكومة قوية بكامل الصلاحيات لتجاوز الازمات”، مشددا على “اهمية منح تنازلات من القوى السياسية ووقت كافي للمكلف كي تكون التشكيلة الحكومية قوية ولا جدلية”.

واكد الفايز، ان “نجاح الكاظمي بتمرير كابينته الحكومة او الفشل في تحقيق هذا الامر يعتمد على المكلف نفسه، من خلال نجاحه بادارة الحوار واقناع الكتل السياسية والمكونات وتوفيق وجهات النظر بينها وحينها نستطيع الحكم على نجاحه او فشله”.