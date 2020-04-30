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نائب يحدد ملامح الحكومة المقبلة: ستكون حكومة كتل سياسية

حدد نائب بارز في البرلمان، الاربعاء، ملامح الحكومة المقبلة، مشيرا الى انها ستكون حكومة كتل سياسية.

وقال في تصريح صحافي ان “اجتماع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع الكتل الشيعة الذي جرى في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، عرض خلاله الأسماء التي تقدمت بها تلك الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية السيادية والمهمة على وجه التحديد”، مبينا انه “تم ايضا عرض تحفظاتها على الأسماء الأخرى التي تقدمت بها الكتل العربية السنية والكردية”.

واضاف أن “الاجتماع خرج بتفاهمات عديدة وقد تتم ترجمة ما تم التوصل إليه باليومين المقبلين إلى اتفاق نهائي على تقديم رئيس الوزراء حكومته للبرلمان للتصويت عليها”، لافتا الى انها “ستكون حكومة كتل سياسية أكثر من كونها حكومة مصطفى الكاظمي”.

وكشف مصدر سياسي عراقي امس الثلاثاء، عن انتهاء رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي من إعداد تشكيلة الحكومة، باستثناء بعض الوزارات، لعرضها على مجلس النواب.

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