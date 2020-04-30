هل (امريكا تتقوقع ولم تعد تحمي الراسمالية) (كارونا مرحلة كونية) ستترحمون على امريكا بصعودالصين

بسم الله الرحمن الرحيم

هل (امريكا تتقوقع ولم تعد تحمي الراسمالية) (كارونا مرحلة كونية) ستترحمون على امريكا بصعود الصين

مقدمة:

بناء عالم ذكي متصل بالكامل.. معتمد على (التقنيات الذكية المتطورة) ونشر شبكة الجيل الخامس .. الذي تتبناه الصين.. والاعتماد على (الذكاء الاصطناعي).. ونشر الدراسات النموذجية العالمية الصينية.. يجعل العالم يتجه لمرحلة .. (ستحصل على نتائج الحروب .. بدون الحاجة للدخول بحرب).. هل سيكون العالم (اكثر أمنا ولكن اكثر فقرا) بحكم الصين دولة شيوعية شمولية دكتاتورية.. لتعكسها على (العالم الجديد)؟ وكذلك كون الصين دولة صناعية تتميز بان صناعاتها اذا دخلت دولة ضربت اقتصاديات ذلك البلد بمقتل بحكم المنتج الصيني ارخص من الوطني.. بالتالي الاستغناء عن الوطني لصالح الصيني، اضافة لكون الصين تسقط الدول بالديون وترهن المشاريع بتلك الدول لادارة صينية بعدها.. لتنتشر البطالة المهولة بالعالم..

هل سيكون العالم (اكثر فسادا) ضمن مخطط صيني يهدف لتمرير طريق الحرير للتحكم بطرق الاقتصاد العالمي.. والسيطرة عليه.. تحت شعار (انظمة اكثر فسادا ستمرر صفقات اسهل من انظمة اقل فسادا)؟ ام سيكون اقل فسادا باستعادة زمام المبادرة (للحكومة الاقتصادية العالمية) لارجاع سيطرتها على المال السائب الذي تجنيه (الانظمة الحاكمة الموبوء بالفساد والمليشيات كالعراق والصومال وايران واليمن .. الخ).

ماخذين بنظر الاعتبار تعريف (الذكاء الاصطناعي.. سلوك وخصائص تحاكي القدرات الذهنية البشرية وانماط عملها، من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على اوضاع لم تبرمج في الالة)..وهذا سينتج (تصميم العملاء الاذكياء) والعميل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح على تحقيق مهمته ولكن على حساب الانسان نفسه؟

ندخل بصلب الموضوع:

نبين.. ما يثار .. (بان صعود قوة عالمية بدل امريكا) هو صراع لحماية (حكومة الاقتصاد العالمي) المتمثل بـ 12 عائلة ثرية متحكمة بالعالم ماليا وبالتالي سياسيا.. بواجهة (9) شركات متعددة الجنسيات (6 امريكية و3 صينية) الاكبر بالعالم.. (فاذن الصين لو تم اختيارها لهذا الهدف) فرضا…. فهي سوف تحمي (نفس قوة التحكم المالي العالمي).. التي لولاها (لكان العالم بلا اقتصاد اصلا).. بنفس الوقت (كارونا) تمثل ورقة ضغط على (امريكا).. لترجع لدورها العالمي.. بعد تقوقعها بعد وصول الرئيس الامريكي السيد ترامب..

و(نقول لو صعدت الصين.. انفسهم اعداء امريكا…. سيترحمون على زمن امريكا)

ويعرفون خطأهم.. وسيعتبرونها قديسة بالنسبة للنظام العالمي الجديد القادم.. ولا يفرحون كثير فالنظام العالمي المستقبلي الذي سيكون ابرز مظاهراه (الذكاء الاصطناعي).. قائم كما اشار لذلك رؤساء كبار الشركات العالمية الاكبر .. على تضيق الحريات بشرائح الكترونية تزرع تحت جلد كل من يرغب بالسفر او العمل او العلاج المجاني الصحي.. الخ.. بنظام التحكم العالمي بحركة البشر.. وسيكون البشر فيها تتمنى فقط العيش بأبسط حقوق الحياة (الحركة والعمل الذي يوفر قوت يومي لعوائلهم).. بالنسبة لمن يعيشون الترف حاليا في الكثير منهم.. فكيف بالانسان الغير مترف.

(فماذا يجري.. فامريكا التي نعرفها سابقا..قوتها استمدتها من امريكا العالمية ذات الاقتصاد الدولي).. وتوفير الحماية للحلفاء وللنظام العالمي الحالي.. (ليبرز ترامب.. ليكشف دلائل ضعف.. للنظام العالمي الحالي..بدعوته لايقاف الهجرة في وقت قوة امريكا كانت تستقبل ما يقارب 250 الف اجنبي يوميا.. ويدعو ترامب لبناء جدار عازل مع المكسيك).. ويطالب اموال ضخمة مقابل خدمات الجيش الامريكي لاوربا واليابان والخليج وغيرها من مناطق العالم ..

ونظرا لامريكا ديمقراطية وما يعني من ضغوط داخلية لتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي والصحي.. وخروج الشركات ورؤوس الاموال من امريكا واوربا تجاه الصين واسيا.. لرخص اليد العاملة، ووجود الاسواق الكبرى…. مما انعكس ببطالة خانقة بامريكا.. عجز النظام الامريكي ان يوفر لها غطاء عمل.. الا بالتقوقع.. بالتضيق على المهاجرين والعودة لزمن الجدران العازلة الحدودية.. ومطالبة العالم الحر بدفع مستحقات الدعم الامريكي للمجتمع الدولي.

بالمقابل (الصين تنتقل لمرحلة علمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي..بشبكات الجيل الخامس G5)

بظل نظام (شمولي دكتاتوري شيوعي).. بحيث الصين وصلت اذا إرادات الوصول لاي شخص تصل إليه باقل من دقيقتين عبر منظومة شبكات من الكاميرات الالكترونية المحفورة بالنظام الالكتروني وجوه المواطنين والاجانب القاطنين بالصين.. وتتجه الصين للانفتاح على العالم.. غير مبالية بالفقر الذي يضرب 800 مليون صيني وعشرات الملايين العاطلين عن العمل.. ولكن (الحكومة الاقتصادية العالمية الصينية).. تعتمد على (فئة صغيرة من الشعب الصيني) للسيطرة على العالم.. والخطورة ان الصين تعتمد على تصدير ديمغرافي لوجودها السكاني للخارج.. وكل ذلك يتوافق مع (الانظمة الدكتاتورية الشمولية بالعالم الثالث).. التي تتجه للصين .. فالصين وروسيا يدعمون الانظمة الفاسدة والدكتاتورية ضد شعوبها الثائرة عليها..

ونذكر بان.. (الصين تعلن بيع 10 مليار دولار معدات مرتبطة بكورونا)؟؟

بالمقابل امريكا تعلن عن 2 ترليون دولار لمواجهة اثار وباء كارونا الصيني.. فماذا لو اعلنت امريكا عن ارباح كبيرة من بيع منتوجات مرتبطة بكورونا.. فاليس سيقول الاعلام الغبي المعادي لامريكا معتمد على نظرية المؤامرة المسمومة (انظروا كيف امريكا نشرت الوباء حتى تربح شركاتها من نتائجه)؟؟ مرة ثانية اؤكد (لو صعدت الصين بدل امريكا سوف تتمنون اليوم الذي تعود فيه امريكا لقيادة العالم).

ونسال اعداء امريكا.. واعلامهم.. تطبلون للصين بدعوى مساعدات تقدمها للعراق؟

السؤال.. ماذا تريدون مساعدات من امريكا (اذا العلاج ضد كارونا لم يكتشف لحد اليوم)؟؟ فتطبلون (للصين) التي هي مصدر الوباء.. ونشره للعالم.. ونسال ما هي المساعدات التي قدمتها الصين للعراق ؟(كمامات؟؟ كحول؟ ديتول؟الخ)..اليس تلك المفروض نحن نتجها ام ماذا؟ امريكا قدمت اجهزة حديثة للكشف عن الوباء للعراق ولم تذكرونها اصلا .. فماذا نفهم من ذلك؟

النتيجة: من حرر العراق.. عام 2003 (امريكا).. ومن دمره وسرقة (اعداء امريكا)..

فمن نشر وباء كارونا للعالم هي الصين.. ثم تدعي الصين انها تساعد العالم.. السؤال بماذا؟؟ اذا العلاج لم يكتشف لحد اليوم؟ فامريكا دعمتنا باسقاط الطاغية صدام وحكم البعث.. ودعمتنا ضد المليشيات والقاعدة القادمة من سوريا الاسد حليف ايران باعتراف المالكي.. وبعد انسحابها.. رجعت ودعمتنا ضد داعش.. فالارهاب نتائج فساد الانظمة الموالية لايران بالعراق.. ثم الم تدخل امريكا للياباان والمانيا .. بالحرب العالمية الثانية وتدمرت مدن تلك الدولتين.. ولكن نهضت تلك الدول بشعوب حره بالتعاون مع امريكا.. فالمشكلة العراق انتخبوا الفاسدين والدينيين وعملاء ايران..اما اليابانيين والالمان انتخبوا النزيهين المتعاونين مع امريكا.. فنهضت دولهم وشعوبهم.. وعجزت الاجندة الاقليمية حول اليابان والمانيا من التدخل بشؤونهم..

المحصلة:

لا تسال عن الاجنبي الذي دخل البلد.. اسال عن الناخب العراقي ماذا انتخب؟

……………..

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم