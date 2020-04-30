وزير التخطيط العراقي يعلن موعد صرف المنحة الطارئة على المواطنين

أعلن وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، (30 نيسان 2020)، البدء بصرف المنحة الطارئة على المواطنين خلال الأسبوع المقبل.

وترأس الدليمي، اليوم اجتماعاً مشتركاً مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، تم خلاله بحث سبل تعزيز الدعم للفئات الهشة والمتضررين من جائحة كورونا وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بمشاركة رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي، وكل من أعضاء اللجنة النائب خالدة خليل، والنائب انسجام الغراوي، والنائب اسعد العبادي، والنائب حسين عرب، والنائب ستار العتابي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الأزمة على المديين القريب والمتوسط، مؤكداً صرف مبالغ المنحة الطارئة للمستفيدين خلال الأسبوع المقبل بعد ان تم توفير التغطية المالية لها.

وأشار إلى “الجهود المتحققة في مشروع صندوق التنمية الاجتماعي الداعم لخطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر والذي بدأت الوزارة من خلاله في تنفيذ 70 مشروعاً خدمياً في المحافظات المشمولة بدعم الصندوق، والمشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي يمثل انعطافة مهمة في دعم وتمكين القطاع الخاص والذي انطلق في ثلاث محافظات وسينفذ بعدها في عموم المحافظات”.

وشدد على “تقديم الوزارة رؤية تشريعية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في العراق”.

من جهتهم، أكد رئيس اللجنة الأعضاء دعمهم الكامل لعمل وزارة التخطيط ومواصلة السعي نحو تمكينها من رسم السياسة الاقتصادية والتنموية السليمة؛ من خلال إصدار التشريعات المطلوبة وتوحيد الإرادة السياسية الداعمة للتنمية في البلد.