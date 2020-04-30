وزير الصحة يحسم التكهنات حول حظر التجوال الشامل في العراق

بغداد البصرة – ذي قار / المدى – حسين العامل

استبعد وزير الصحة جعفر علاوي ، إعادة فرض حظر التجول الشامل في المرحلة الراهنة.

وقال علاوي أمس الاربعاء إن “الوزارة لديها شعبة من الخبراء لتقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق”، مؤكداً “عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي لكن عند الحاجة سيتم اتخاذ خطوات تراجعية”.

طالب علاوي، “بالتريث في إعادة العراقيين من الخارج لصعوبة استيعاب الأعداد التي تفوق طاقة وإمكانيات وزارة الصحة”، داعياً العراقيين المجنسين إلى “مساعدة وزارة الصحة في التريث ومنح الأفضلية للطلبة في العودة”.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقليص حظر التجوال الجزئي ليبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة السابعة مساءً، وفرض عقوبات ضد المخالفين وفقًا للآتي:

1 – حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها (50٫000) دينار، خمسون ألف دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها (4) أربعة ركاب المختلفة الفقرة (8) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيةرقم (35) لسنة 2020.

-2 فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف دينار على سائق المركبة الصابون الذي يحمل أكثر من (3) ثلاثة ركاب أو يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه وحجز المركبة عند تكرار المختلفة.

3 – فـرض غـرامة مـالية قـدرها (10٫000) دينـار، عشـرة آلاف دينار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتاً.

من جهتها وجهت قيادة عمليات البصرة، أمس الاربعاء، باستنفار أمني عام بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا شمالي المحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان، تلقت المدى نسخة منه أمس الاربعاء )، إن “قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال وجه باستنفار أمني عام في عموم المحافظة بعد ارتفاع أعداد الإصابات شمالي البصرة”.

ودعا نزال “جميع مكونات المجتمع البصري الى الإلتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب خصوصاً علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني الذي كان لهم الدور الكبير خلال الفترة الماضية في حث الناس على البقاء في بيوتهم”.

وأشار نزال، إلى أن “الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم علينا اتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة وانتشار أمني واسع”.

وكانت قائمقامية قضاء الهارثة شمال مركز مدينة البصرة، قد أعلنت، في وقت سابق من أمس، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في منطقة الخورة بالقضاء، وذلك بناء على ظهور فحوصات العينات المختبرية لاشخاص ملامسين والتي ارسلت قبل يومين للتأكد من وجود اصابات في صفوفها من عدمه، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الخورة حتى الآن الى 71 إصابة.

وقال قائممقام الهارثة نذير الشاوي في تصريح صحفي، تابعه “المدى” أمس (29 نيسان 2020)، إن “الفرق الصحية تقوم حالياً بنقل المصابين الى الحجر الصحي وجميعهم من ذوي المصابين الـ 37 الذين أعلن عنهم بالأمس”.

وأشار الشاوي الى “اجراء عمليات المسح الميداني لكشف الاصابات في القضاء من قبل تلك الفرق الصحية”.

وعلق محافظ البصرة أسعد العيداني،أمس الاربعاء، على مقطع مصور أظهر مجموعة من المشاركين في مجلس عزاء الهارثة وهم يخضعون للحجر الصحي.

وقال العيداني في تسجيل صوتي، أمس الاربعاء ، إن “الأشخاص الذين تم تشخص إصابتهم بفايروس كورونا من أهالي قرية (بني مالك) والذين ظهروا بمقطع فيديو يقول بأنهم (أبرياء)، يتصورون أنهم متهمون وهذا غير صحيح، فالحجر الصحي هو للحفاظ على سلامتهم، وانتقادهم لي بالتقصير غير مهم”.

وأضاف العيداني، أن “بعض المصابين يرون أنفسهم أصحاء، لكنهم ملامسون وحاملون للفايروس، فأنا لست طبيباً حتى يقولوا بأن (محافظ البصرة نائم)”، موضحاً أن “الهدف هو حماية الناس وليس أذيتهم، وتركهم من دون حجر صحي قد يتسبب بنقل العدوى الى مئات الأشخاص، مما يسبب انتشار كما حصل في باقي الدول”.

وبيّن رئيس خلية الأزمة في البصرة أسعد العيداني، أن “ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا في المحافظة خلال اليومين الماضيين ليتجاوز 80 حالة، تسبب بحالة رعب بين الناس”، مشيراً الى أن “تسجيل هذا العدد ليس برعب، بل هو مؤشر على متابعة الفايروس وحماية المواطنين وحجر الملامسين وتقديم العلاج لهم”.

ولفت العيداني، إلى أن “أعراض الفايروس قد تظهر بعد 14 يوماً، وقد لايتضرر بعض المصابين به لأنهم شباب، لكنهم قد يستببوا بنقل الفايروس على أحبائهم من كبار السن وقد يؤدي الى وفاتهم”، داعياً المواطنين إلى “الالتزام باجراءات الوقاية للحد من انتشار الفايروس”.

وانتقد عشرات المصابين بفايروس كورونا في البصرة، من داخل الحجر الصحي، سوء الخدمات الصحية داخل الحجر.

وظهر عشرات المصابين في مقطع فيديوي، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه “المدى” أمس الأول الثلاثاء ، وهم بصحة جيدة، حيث اتهموا محافظ البصرة بالتقصير، وقالوا بأنه “نائم” ولايعلم بما يجري داخل الحجر الصحي، فيما نفوا إصابتهم بالفايروس، وأكدوا تمتعهم بالصحة وعد ظهور أعراض الإصابة عليهم.

أعلنت دائرة صحة ذي قار يوم أمس الأربعاء تعافي أكثر من ثلثي المصابين بفايروس الكورونا ومغادرتهم المشفى ، وفيما أكدت تعافي 47 مصاباً من أصل 63 حالة إصابة سجلتها المحافظة منذ ظهور الوباء حتى الآن ، أشارت الى انخفاض عدد الإصابات المسجلة بين سكان المحافظة وأن معظم ما تم تسجيله مؤخراً هو لمواطنين وافدين من مصر .

وفي حديث للمدى عن الموقف الوبائي للإصابات بالكورونا في محافظة ذي قار قال مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور عبد الحسين الجابري إن ” اجمالي عدد الإصابات المسجلة بفايروس الكورونا بمحافظة ذي قار بلغ 63 إصابة منذ ظهور الإصابات وحتى أمس( الاربعاء ) “. منوهاً الى أن” 47 مصاباً من المصابين تعافوا تماماً واكتسبوا الشفاء التام وغادروا المشفى مؤخراً وهو ما يشكل أكثر من ثلثي عدد المصابين “.

وأضاف الجابري أن ” عدد المصابين الراقدين حالياً في ردهات العزل بمستشفى الحسين التعليمي يبلغ 12 مصاباً فقط معظمهم يتماثلون للشفاء كون حالتهم المرضية مستقرة وتدعو للتفاؤل بشفائهم” ، مؤكداً أن ” إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور الوباء وحتى الآن بلغ 3 أشخاص وهو ما يشكل أقل من 5 بالمئة من عدد المصابين”.

وعن النماذج المرسلة الى المختبر المركزي قال الجابري إن ” اجمالي العدد الكلي للنماذج المرسلة الى المختبر المركزي في بغداد بلغ 1424 عينة منذ ظهور المرض وحتى الآن ، منها 36 نموذجاً مازالت قيد الفحص وننتظر نتائجه” ، لافتاً الى أن ” الموقف الوبائي في ذي قار أخذ يشهد تحسناً ملحوظاً في زيادة أعداد المتعافين وانخفاض عدد الإصابات المسجلة “.

واستدرك مدير عام دائرة صحة ذي قار أن ” ما أثر على استقرار الموقف الحالي هو قدوم مصابين من خارج البلاد حيث تم تسجيل 6 إصابات مؤخراً جميعها من الوافدين من مصر “.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت يوم الاربعاء ( 16 نيسان 2020 ) عن تعافي ثلث المصابين تقريباً ومغادرتهم المشفى ، مشيرة الى أن معظم المصابين الراقدين هم في حالة مستقرة ويتماثلون للشفاء .

وكانت دائرة صحة ذي قار توقعت يوم الاربعاء ( 8 نيسان 2020 ) بلوغ ذروة ارتفاع الإصابات بالكورونا خلال مدة أسبوع ، وفيما عزت أسباب ارتفاع عدد الإصابات بالمحافظة خلال اليومين المنصرمين الى زحام الأسواق وعدم التزام المواطنين بالتوصيات والإجراءات الوقائية ، أكدت تسجيل 31 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء وحتى الآن .