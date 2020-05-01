أمانة مجلس الوزراء توضح سبب الزخم الحاصل في بعض السيطرات

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، سبب الزحامات التي تشهدها بعض السيطرات اثناء مرور العجلات المحملة بالمواد الغذائية والخضروات والمواد الطبية والعلاجات والمعقمات.

وقال المتحدث باسم مكتب إعلام الأمانة حيدر مجيد إن “فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء وبتوجيه مباشر من الأمين العام ل‍مجلس الوزراء، مستمر بتنفيذ الجولات اليومية على سيطرات بغداد والمحافظات، لمتابعة آلية انسيابية مرور العجلات المحملة بالمواد الغذائية والخضروات والمواد الطبية والعلاجات والمعقمات، في ظل جائحة كورونا، لسد حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والطبية”، مؤكدا أن “الفريق ساهم في تسهيل مرور تلك العجلات، بالتنسيق مع قيادات العمليات والجهات ذات العلاقة”.

وبشأن الزخم الذي يحصل في عدد من تلك السيطرات أحيانا، أشار مجيد إلى إن “السبب يعود لتكدس الشاحنات المحملة بالمواد الإنشائية، التي يسمح بمرورها بعد الساعة السابعة مساءً، بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، موضحا أن “ما حصل من زخم مروري يوم أمس في ناحية الإسكندرية يعود إلى قطع عدد من الطرق الرئيسة بسبب انتشار وباء كورونا، فقام فريق إدارة الأزمات، بالتنسيق مع قيادة عمليات محافظة بابل وخلية الأزمة في المحافظة، على فتح طرق بديلة لمرور الشاحنات وفك الزخم الحاصل”.