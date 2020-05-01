الإعلام الرقمي: ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة كورونا

اعلن مركز الإعلام الرقمي، الخميس، عن ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة فايروس كورونا.

وقال المركز في بيان إن “عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها الهاكرز قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا”.

واوضح المركز ان “نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الاول من هذا العام، وبسبب تاثير ازمة كورونا، كانت 26.5 ٪ وهي النسبة التي ارتفعت بمقدار 20 ٪ عن الربع السابق بحسب باحثون في مختبرات Arkose”.

وبين المركز ان “الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي اعلى معدل لهكذا نوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين الذي ازداد استخدامهم للانترنيت في فترة الحجر الصحي، وارتفاع تعاملاتهم الرقمية”.