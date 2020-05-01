Posted on by

القوات الامنية تمنع قناة دجلة من التغطية في ذي قار

منعت قوة تابعة لشرطة ذي قار كادر قناة دجلة من تغطية التظاهرات التي شهدتها المحافظة في الايام الماضية.
مراسل القناة في ذي قار الزميل راسم كريم وفي اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق قال انه والمصور نور السعيدي كانا متجهين للتغطية المباشرة لعودة المحتجين الى ساحات التظاهر في منطقة الرفاعي، يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2020)، ومنعتهم احدى السيطرات من المرور، مطالبة اياهم بمغادرة المكان على الفور.
واضاف كريم انه اتصل بمدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد (فؤاد كريم) وابلغه عن كتاب صادر مؤخرا من القيادة، يمنع قناة دجلة من التغطية المباشرة للاحداث، ممتنعا عن ذكر الاسباب.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع كادر قناة دجلة من اداء عملهم، وتعده انتهاكا دستوريا ومخالفة قانونية، لمبادئ حرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.
وتجدد الجمعية مطالبتها للقيادات الامنية في البلاد والشرطة المحلية في ذي قار، بالعمل وفق مبادئ الدستور، والالتزام بالقانون، الذي ضمن للكوادر الاعلامية العمل بحرية تامة، دون منع وضرورة التحرك لايقاف مثل هذه الاعمال التي تصدر من جهات امنية، يفترض ان تكون الاحرص على الامتثال للدستور.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close