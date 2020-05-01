الكاظمي يحدد مسار النهوض بالاقتصاد العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يوم الجمعة إن النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب توفير فرص العمل ودعم الاستثمار وإصلاح المنظومات الإدارية.

جاء ذلك في تغريدة للكاظمي على توتير بمناسبة يوم العمال العالمي، قال فيها، “بمناسبة عيد العمال العالمي، أرفع أسمى التهاني لكل النساء والرجال الذين يديمون الحياة بأعمالهم وجهدهم، وسعيهم خلف رزقهم الحلال بلا كلل”.

وأضاف، أن “نهوض الاقتصاد العراقي مقترنٌ بتوفير فرص العمل، ودعم بيئة الاستثمار الصحيح، وإصلاح المنظومات الإدارية المعرقلة للتقدم”.

من جهته، قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في بيان ورد لشفق نيوز، “تحل ذكرى عيد العمال العالمي هذا العام والبشرية جمعاء تواجه تحديا صحيا خطيرا أوقف عجلة الحياة والعمل، ويواجه شعبنا جائحة كورونا ببسالة وصبر ونجاح بشكل ميّز العراق عن بقية دول العالم”.

وأضاف، “نحن على ثقة تامة بأن عمال العراق ايضا سيحققون النجاح في إعادة العمل والإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني مجدداً”.

وتابع عبد المهدي بالقول، “بهذه المناسبة نبارك لعمال العراق حلول ذكرى عيد العمال العالمي، سائلين الله العلي القدير ان يمكن شعبنا وقواه العاملة المخلصة من تجاوز كل التحديات وحفظ أمنه وسلامته وتحقيق تطلعاته المشروعة”.