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النزاهة تكشف عن أوامر القبض والاستقدام والتوقيف الصادرة خلال مدة حظر التجوال

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن مجمل نشاطات مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم المحافظات خلال مُدَّة حظر التجوال المفروض.

الدائرة أشارت في بيان إلى أن “السلطات القضائيَّة أصدرت بناءً على تحقيقاتها وللمُدَّة من 18/3/2020 ولغاية 21/4/2020، (13) أمر استقدام و(15) أمر قبضٍ و(27) أمر توقيفٍ”، مبينة ان “المديريَّات والمكاتب تمكنت من تنفيذ (12) عملية ضبط بموجب مُذكراتٍ قضائيَّةٍ”.

وتابعت انه “صدرت عن الجهات القضائيَّـة خلال المُدَّة ذاتها ثلاثة أحكامٍ في قضايا حقَّـقت فيها الهيئة تحت إشراف القضاء المُختصِّ”.

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت عن صدور (70) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مُتَّهمين من ذوي الدرجات العليا والخاصَّة خلال شهر شباط من العام الجاري.

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