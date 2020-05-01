تركيا: استوردنا نحو مليون طن نفط من العراق في شباط

أعلنت تركيا، الخميس، أنها استوردت ما يقارب من مليون طن من النفط الخام من العراق في شباط الماضي، مبينة ان وارداتها النفطية انخفضت لذات الشهر.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن “تركيا استوردت في شهر شباط 2020 أكبر كمية من النفط الخام من العراق وهي 963 ألفًا و24 طنًّا (الطن الواحد يساوي 7 براميل تقريباً)، تليها روسيا وكازاخستان بـ694 ألفًا و197 طنًّا، و207 آلاف و437 طنًّا على التوالي”.

وأضافت ان “إجمالي واردات تركيا من النفط في شهر شباط الماضي انخفض بنسبة 10.66 بالمئة لتصل إلى 3 ملايين طن، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 23 بالمئة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي”.

وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطي من الخارج ، مما يضعها على رأس قائمة البلدان التي تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم، إذ يصل سعر لتر البنزين فيها إلى حوالي 2.5 دولار.