تصريح صحفي صادر عن الجبهة الوطنية المدنية

صرح الناطق الرسمي الشيخ وسام البياتي باسم الجبهة الوطنية المدنية (موج):

يتوجب على اَي حكومة ان تكون قادرة على مجابهة وحل الازمة وهذا ينطبق على تشكيل الحكومة الان فلابد ان تتطلع الى تطبيق مهمتين:

الاولى:- اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة يسبقها حل البرلمان وتحديد توقيت باليوم والشهر لأجرائها وتعديل قانون الانتخابات او سن قانون آخر نزيه وتغيير مفوضية الانتخابات او تعديلها او استبدالها على ان لا يكونوا موظفي دولة ومتهمين ضمن المحاصصة الطائفية ولاتشارك الحكومة المؤقتة ورئيسها في الانتخابات

ثانياً:- محاكمة قتلة المتظاهرين السلمين وجماعتهم ومحكامتهم علنياً وتعويض الشهداء والجرحى منهم.

وعليه تجدد الجبهة الوطنية المدنية (موج) دعوتها الى من يتسنم المسؤولية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العمل على اشراك المتظاهرين السلمين والاتحادات والنقابات ليس فقط في التشاور بل في تشكيل الحكومة.

ليتسنى بعد ذلك تعبئة المجتمع العراقي وتحقيق الوحدة الوطنية وتغيير البيئة السياسية لتكون طاردة للإرهاب والفساد والوباء من خلال دولة المواطنة دولة العدل والمساواة.

الجبهة الوطنية المدنية / موج

٣٠ نيسان ٢٠٢٠