تصريح صحفي صادر عن تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي تحشيد

صرح المتحدث المخول محمد الصالحي باسم تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد):

“من رحم المعاناة التي أنتجتها المحاصصة الشائنة والتي أصبحت نهجاً يتمسك به البعض بدعمٍ خارجي, وبسبب التهميش والاقصاء والظلم والفقر والفساد، ولد الحراك الوطني لثورة تشرين المباركة بما يمتلك من شرعية مستمدة من التأييد الشعبي الواسع وانتزاع الحراك الشعبي اعتراف حقيقي من قوى وطنية لم تألوا جهداً في محاربة هذا النهج الفاسد الذي هو من الاسباب لبدء الاطاحة بالعملية السياسية واصلاح موقفها سلمياً”.

“ان تطلعاتنا الوطنية المشروعة المتمثلة في اشراك المتظاهرين والنقابات والاتحادات كجزء أساسي في صناعة القرار ليس محل للمساومة أو رهينة اتفاقات الغرف المظلمة، ولا يعنينا موافقة وتوافق عرابي الطائفية المحاصصة التي باتت مرفوضة من الشعب العراقي”.

“ما يهمنا جميعاً هو تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية تبنى على قاعدة النزاهة والاستقلالية يشكل المتظاهرون والنقابات والاتحادات والقوى الوطنية المؤمنة بالوطن والمواطنة والمساواة نواتها الصلبة للنهوض بالواقع الاقتصادي والصحي والأمني في البلاد لتصحيح مسار العملية السياسية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية, وترجمة الاصلاح الى أفعال ملموسة في اجراء انتخابات نزيهة ومبكرة وتحديد الشهر الذي ستحصل فيه وبإشراف أممي من قبل هيئة محايدة وليست البعثة العاملة حالياً, ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين وتعويض ذوي الشهداء والجرحى واطلاق سراح المعتقلين السلميين”.

الرحمة والخلود لشهداء العراق

والشفاء العاجل لجرحانا والحرية للمعتقلين

تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي(تحشيد)

30 نيسان 2020