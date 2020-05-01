رئيس حكومة اقليم كوردستان مهنئاً بـ 1 أيار : نأمل عودة الحياة اليومية الى طبيعتها قريباً

هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الجمعة ، العمال في كوردستان والعالم ، بمناسبة الـ 1 من مايو/ أيار ، اليوم العالمي للعمال ، مثنياً على جهود عمال كوردستان الذين تحملوا على الدوام الظروف الاقتصادية الصعبة واستمروا في خدمة وطنهم .

بارزاني ، قال في برقية تهنئة ” بمناسبة اليوم العالمي للعمال اهنىء العمال في كوردستان والعالم ” ، مضيفاً ” اثني على عمل وتفاني وجهود عمال كوردستان الذين تحملوا على الدوام الظروف الاقتصادية الصعبة واستمروا في خدمة وطنهم “.

مردفاً ” كما اشكر التزامهم باجراءات الوقاية من كورونا ، على امل عودة الحياة اليومية الى طبيعتها في مستقبل قريب “.

رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، تابع بالقول ” في هذه المناسبة نجدد دعمنا لحقوق ونضال العمال من اجل تحقيق العدالة وتحسين واقعهم المعيشي “.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قال في وقت سابق اليوم الجمعة ، إنه يتطلع لعودة المزيد من الناس لمزاولة أعمالهم في الأيام المقبلة، مشيداً في الوقت نفسه بأداء العمال الأساسيين الذين يقفون في خط الصد الأول ضد تفشي فيروس كورونا.

ويوافق اليوم عيد العمال العالمي، والذي عادة ما يحتفل به كثيرون في إقليم كوردستان، إلا أن تلك المظاهر التقليدية اُلغيت بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة خمسة أشخاص وأصاب 380 شخصاً على الأقل وترك تداعيات اقتصادية في الإقليم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر “في يوم العمال العالمي، أشيد بالعمال الأساسيين في كوردستان، لان تفانيهم على مدار الساعة يحمي الجميع من كوفيد-19”.

وتابع “أتقدم بالشكر إلى المواطنين لاحترامهم الإجراءات الوقائية، وأتطلع إلى عودة المزيد من الناس لمزاولة أعمالهم في الأيام المقبلة”.