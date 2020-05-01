“سرقها أثناء غسلها”.. القبض على سارق عجلة شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على سارق عجلة خلال ٤٨ ساعة من سرقتها، وإعادة العجلة إلى مالكها.

وقال إعلام المديرية في بيان إن عناصر “مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة قاموا بكشف ملابسات جريمة سرقة عجلة نوع كيا سورنتو بيضاء من أمام دار المدعي بالحق الشخصي شرقي العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان، أنه تم “القبض على السارق بعد جمع المعلومات عنه والبحث والتحري والذي اعترف بجريمة السرقة من خلال عمل نسخة ثانية من مفاتيح العجلة أثناء قيامه بغسلها كون المتهم يعمل في مرآب لغسل السيارات، وتم توقيف المتهم وفق احكام المادة (٤٤٦) ق.ع واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.