عالية نصيف تهنئ العمال بيومهم العالمي وتدعو الى إعادة

الحياة الى القطاع الصناعي

دعت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء الى إعادة الحياة

الى القطاع الصناعي في العراق وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من العمال، وتعويض العمال الذين هم خارج القطاع الحكومي عن الضرر الذي لحق بهم بسبب حظر التجوال، مشددة على ضرورة قيام السلطة التشريعية بتشريع قوانين تضمن حقوق هذه الشريحة المهمة .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” في الوقت الذي نهنئ عمال العراق

باليوم العالمي للعمال، نستذكر مسيرة العطاء التي لم تخلُ من معاناة وتضحيات قدمتها هذه الشريحة المهمة وخصوصاً خلال السنوات التي شهدت تراجعاً أمنياً واقتصادياً، ونشد على أيديهم في النهوض باقتصاد البلد في حال قيام السلطة التنفيذية باتخاذ خطوات جدية لإعادة الحياة

الى القطاع الصناعي لتجاوز الأزمة الراهنة وتصحيح الخلل في الاقتصاد العراقي الريعي لتحويله الى انتاجي على المدى القريب والبعيد “.

وأضافت نصيف :” ان قيام الدولة بدعم القطاع الصناعي والمصانع

الحكومية والأهلية سيخلق العديد من فرص العمل ويعيد الدور الريادي المؤثر لشريحة العمال، فضلاً عن النهوض بالاقتصاد العراقي وعبور الأزمة الحالية فيما لو تخلصنا من آفة الاعتماد فقط على صادرات النفط “.

وأوضحت :” ان على السلطة التشريعية إنصاف العمال من خلال

تشريع القوانين التي تضمن حقوقهم بشكل كامل، مع إدخال تعديلات على القوانين القديمة التي تخص الضمان الاجتماعي “.

وشددت على :” ضرورة تعويض العمال عن الضرر الذي لحق بهم

جراء حظر التجوال بسبب أزمة كورونا، وبضمنهم عمال البناء (الذين لايدرجهم البعض وللأسف ضمن مصطلح العمال لكننا نعتبرهم ضمن هذه الشريحة ولهم نفس الحقوق) ، علماً بأن غالبية العمال يعيلون أسرهم التي فيها طلبة مدارس وجامعات “.

وتابعت نصيف :” ان عمال العراق وعوائلهم أمانة في أعناق

المسؤولين، فاتقوا الله بهذه الشريحة التي عانت ظروفاً اقتصادية صعبة، تحية لعمالنا في يومهم العالمي “.