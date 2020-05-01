وزير الزراعة يحذر: بيض ودجاج ممنوع يعبأ بكارتون عراقي داخل كردستان

شدد وزير الزراعة خلال خلال لقاءه مدير عام دائرة الجريمة المنظمة، الخميس، على منع دخول بيض المائدة والدجاج بطرق غير قانونية عبر منافذ اقليم كردستان إلى باقي المحافظات.

وقال صالح الحسني، في بيان صدراليوم، إنه التقى بمدير عام دائرة مكافحة الجريمة المنظمة اللواء خماس سكر سرحان بحضور الوكيل الإداري مهدي الجبوري ومستشار الوزارة مهدي القيسي ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود.

وحذر الحسني خلال اللقاء، بأن “المنتج المحلي بات في خطر نتيجة دخول الاف من الشاحنات المحملة ببيض المائدة والدجاج الذي يدخل بطرق غير مشروعة عبر المنافذ الحدودية وخاصة منافذ العراق الشمالية في اقليم كردستان”، متسائلا عن “الهدف من سياسة الاغراق التي تمارس من قبل البعض من اجل التأثير على المنتج المحلي والذي وفرته خطط الوزارة وشريحة الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن والذي باتت وفرته واضحة من خلال تأنين ٢٥ مادة زراعية نباتية وحيوانية اثبتت وجودهها و بأنسيابية عالية خلال الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار جائحة كورونا اضافة الى الانخفاضات المتسارعة في اسعار النفط والذي عزز مقولة ( الزراعة هي النفط الدائم )، سيما وان المنتج المحلي يتميز بأنه اكثر صحة و اطمئنانا للمواطن”.

واشار الى ان “ما يتم ادخاله من بيض المائدة والدجاج بأنه من انتاج الاقليم بالكلام العاري عن الصحة بل هو يدخل من منافذ الاقليم بطرق غير قانونية ويكيس ويعبأ بكارتون عراقي داخل الاقليم من اجل مروره من السيطرات الرسمية”، مذكرأ بأن “سلطات الاقليم قدمت كتابا رسميا في وقت سابق الى اللجنة الاقتصادية ل‍مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية من اجل السماح بمرور بيض المائدة والدجاج من المحافظات الى الاقليم لقلة المنتج في الاقليم فكيف اصبحت هذه الشاحنات التي تدخل الى المحافظات العراقية هي من انتاج الاقليم”.

وشدد على “كافة الاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية وخاصة دائرة الجريمة المنظمة الى اتخاذ سبل والية جديدة من اجل منع دخول المنتجات الزراعية الداخلة بطرق غير مشروعة”.

ودعا الحسني دائرة الجريمة المنظمة الى تشديد اجراءاتها بمتابعة المنتجات المسربة عبر المنافذ الى الاسواق المحلية ومحاسبة عملية تداولها واتخاذ كل الاجراءات التي تحد من دخولها مستقبلا لكي تكون رادعا لكل الذين يقومون بادخالها.

كما شدد الحسني على هيأة المنافذ الحدودية وفي جميع حدود العراق الى تغيير الياتها في عملية المحاسبة والمنع وتشديد الاجراءات وحسب الضوابط القانونية من اجل حماية المنتج المحلي وصولا الى الاكتفاء الذاتي، مؤكدا على استمرار الوزارة بخططها في حماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي للمواطن.

كما دعا الحسني سلطات اقليم كردستان إلى تشديد اجراءاتها والسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع دخول المواد والمنتجات الزراعية خارج السياقات القانونية.

من جانبه أكد اللواء خماس سكر على التعاون مع وزارة الزراعة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الزراعية وفقا للروزنامة الزراعية المعدة وبسط سلطة القانون، فضلا عن التواصل المباشر مع الوزارة من اجل التعاون في انهاء الملفات العالقة بشأن الاستيراد الغير قانوني ، مشيدا باجراءات الوزارة الخاصة بتطوير القطاع الزراعي و دعم وحماية المنتج المحلي. وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتأمين مرتكزات الامن الغذائي. للمواطنين .