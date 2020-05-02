ادارة سجن الحسكة تنفي حدوث اي عصيان داخل السجن

ادارة سجن الحسكة تنفي لـ(باسنيوز) حدوث اي عصيان داخل السجن

وكانت مصادر محلية ، افادت الجمعة ، أن عناصر تنظيم داعش قاموا بعصيان داخل سجن الحسكة وذلك احتجاجا على تقديم وجبة إفطار عدوها محرمة شرعاً .

وقالت تلك المصادر إن عناصر تنظيم داعش قاموا بعصيان داخل سجن في حي غويران بمدينة الحسكة ، مساء الخميس ، احتجاجا على تقديم حراس السحن مادة المرتديلا ( لحم معلب) على الإفطار .

موضحة ، أن ” عناصر تنظيم داعش اعتبروا وجبة المرتديلا محرمة “.

المصادر كانت أشارت إلى” رصد تحليق لطيران التحالف الدولي في سماء مدينة الحسكة”.

وفي اتصال مع مصدر مقرب من إدارة السجن ، نفت هذه الاخيرة لـ(باسنيوز) حدوث أي عصيان داخل السجن ، معتبراً اي حديث بالصدد ” عار عن الصحة ” .

يذكر أن سجن الحسكة الذي يضم قرابة خمسة آلاف عنصر من تنظيم داعش شهد حالة عصيان نهاية مارس / آذار الماضي .

حيث افادت حينها مصادر لـ(باسنيوز) ، إن نحو 500 عنصر من داعش نظموا عملية عصيان وتمرد في الطابق الأرضي من سجن غويران في الحسكة ، قبل ان تستعيد القوات الأمنية التابعة لق