Posted on by

ادارة سجن الحسكة تنفي حدوث اي عصيان داخل السجن

ادارة سجن الحسكة تنفي لـ(باسنيوز) حدوث اي عصيان داخل السجن

ادارة سجن الحسكة تنفي لـ(باسنيوز) حدوث اي عصيان داخل السجن
نفت ادارة سجن الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ، اليوم الجمعة ، حدوث أي عملية عصيان داحل السجن احتجاجا على تقديم وجبة إفطار عدها السجناء ( معظمهم دواعش) محرمة .

وكانت مصادر محلية ، افادت الجمعة ، أن عناصر تنظيم داعش قاموا بعصيان داخل سجن الحسكة وذلك احتجاجا على تقديم وجبة إفطار عدوها محرمة شرعاً .

وقالت تلك المصادر إن عناصر تنظيم داعش قاموا بعصيان داخل سجن في حي غويران بمدينة الحسكة ، مساء الخميس ، احتجاجا على تقديم حراس السحن مادة المرتديلا ( لحم معلب) على الإفطار .

موضحة ، أن ” عناصر تنظيم داعش اعتبروا وجبة المرتديلا محرمة “.

المصادر كانت أشارت إلى” رصد تحليق لطيران التحالف الدولي في سماء مدينة الحسكة”.

وفي اتصال مع مصدر مقرب من إدارة السجن ، نفت هذه الاخيرة لـ(باسنيوز) حدوث أي عصيان داخل السجن ، معتبراً اي حديث بالصدد ” عار عن الصحة ” .

يذكر أن سجن الحسكة الذي يضم قرابة خمسة آلاف عنصر من تنظيم داعش شهد حالة عصيان نهاية مارس / آذار الماضي .

حيث افادت حينها مصادر لـ(باسنيوز) ، إن نحو 500 عنصر من داعش نظموا عملية عصيان وتمرد في الطابق الأرضي من سجن غويران في الحسكة ، قبل ان تستعيد القوات الأمنية التابعة لق

Read our Privacy Policy by clicking here