الجبهة الوطنية المدنية (موج) تدعو الحكومة للقضاء على الخلايا النائمةلتنظيمات داعش

بالوقت الذي ندين ونستنكر بشدة العمل الجبان للتنظيمات الإرهابية الذي استهدف كوكبة من الابطال المرابطين في منطقة (مكيشيفة) التابعة لمحافظة صلاح الدين التي راح ضحيتها عشرات من القتلى والجرحى.

حذر القيادي بالجبهة الوطنية المدنية (موج) الشيخ سبأ حسام العلي من عواقب استمرار الخلافات السياسية على أمن المناطق التي ابتليت بالتنظيمات المتطرفة والمتمثلة بداعش.

حيث اكد الشيخ سبأ حسام العلي إن التنظيمات المتشددة تتغذى على الخلافات السياسية والطائفية والتهميش والاقصاء، فضلا عن رفض المواطنين لسياسة الحكومة المغلوطة وتمسكها بأساليب المحاصصة.

ورأى الشيخ العلي أن التمسك بالوحدة الوطنية و كذلك حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيسهم في القضاء على الخلايا النائمة من تنظيم داعش والناشطة في بعض المناطق التي حررت مؤخرا.

وعلى الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة السيطرة على الأوضاع الأمنية في محافظة صلاح الدين ومحافظات العراق الاخرى.

الرحمة والغفران وجنة الرضوان للشهداء الابطال ولعوائلهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى.

الجبهة الوطنية المدنية / موج

٢ أيـــــار ٢٠٢٠