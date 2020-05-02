الجبوري عن حادثة مكيشيفة: هناك وحدات عسكرية لم تُجهز بطلقة واحدة من اشهر

اكد النائب احمد الجبوري (ابومازن)، السبت، على ضرورة انهاء المجاملات التي تسببت بسفكِ دماءِ ابنائنا بالحشد الشعبي، كاشفا عن وجود وحدات عسكرية لم تُجهز بطلقة عتاد واحدة من اشهر.

وقال الجبوري في بيان “آن الوقت لقطعِ دابر المجاملات التي تسببت بسفكِ دماءِ ابنائنا سواء من الاجهزة الأمنية او الحشد الشعبي”.

واضاف الجبوري، “ينبغي الإسراع بتشكيل الحكومة وإجراء تغيرات عاجلة بقيادات العمليات في سامراء ويجب ان يعلم راس هرم الحشد ان هناك وحدات عسكرية لم تُجهز بطلقة عتاد واحدة من اشهر”.

وتعرضت قطعات قوات الحشد الشعبي مساء أمس الجمعة، إلى هجوم من عناصر تنظيم “داعش” في مناطق عدة ب ‍‍صلاح الدين بينها مكيشيفة، أدت إلى خسائر بشرية بالطرفين بينهم مقتل عشرة من الحشد الشعبي.