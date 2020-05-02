الكاظمي يعلق على هجوم المكيشيفة ويوجه دعوة للقوى السياسية

علق رئيس الوزراء الكلف مصطفى الكاظمي، السبت، على الهجوم الذي تعرض له الحشد الشعبي امس في مناطق مكيشيفة وبلد، فيما دعا القوى السياسية للتعاطي فيما بينها مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص.

وقال الكاظمي في بيان “ببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد ثلة من ابطال الحشد الشعبي وهم يدافعون عن وطنهم في مواجهة عصابات داعش في مناطق مكيشيفة وبلد شمال بغداد”.

واصاف، “ونحن اذ نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء باستشهاد هؤلاء الابطال، فأننا نعاهدهم على ملاحقة زمر الارهاب اينما فروا وستكون نهايتهم قريبة على يد ابناء العراق من ابطال قواتنا المسلحة وحشدنا الباسل”.

وتابع ان “العملية التي نفذتها زمر الارهاب الاجرامية، انما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية امن المواطنين وملاحقة الارهاب على امتداد الوطن ، وهي محاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص التي ثبُت انها لاتؤسس للاستقرار السياسي والامني الناجز”.