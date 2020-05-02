المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يستنكر الإساءة الى العشائر العراقية في مسلسل (احلام السنين) الذي تبثه قناة (MBC) العراق

عبر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عن استهجانه للإساءة الواضحة الى العشائر العراقية والقيم الأخلاقية النبيلة لمجتمع جنوب العراق في مسلسل (احلام السنين) الذي تبثه قناة (MBC) العراق .

وذكر في بيان اليوم :” ان هذا المسلسل تضمن إساءات واضحة تستهدف عشائرنا العراقية والمنظومة الأخلاقية الرصينة التي خلقت مجتمعاً متماسكاً حافظ على الموروثات الأصيلة من كرم وشجاعة ومروءة وشهامة، إذ يركز المسلسل على الأحقاد والثارات والكراهية ليعطي انطباعاً سلبياً فقط دون التعبير عن الواقع المليء بالمبادئ والقيم النبيلة

“.

وأضاف :” كما ان هذه الطريقة السطحية الساذجة في تصوير المرأة العراقية من خلال هذا المسلسل المسيء تنطوي على ظلم وتشويه مرفوض جملة وتفصيلاً، ونستغرب من هذه التوجهات التي يبدو أنها ممنهجة وليست اعتباطية “.

وتابع المكتب الإعلامي :” في الوقت الذي نثمن فيه موقف عشائرنا التي أصدرت بياناً للتنديد بعرض هذا المسلسل المسيء، نشد على أياديهم في مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات بمحاسبة قناة (MBC) العراق ووضع حد لمثل هكذا أعمال تلفزيونية هابطة مستقبلاً “.