امانة بغداد تعلن تأهيل 13 مجسراً في العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اكمال صيانة وتأهيل ستة مجسرات لعبور السيارات وسبعة أخرى مخصصة للمشاة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت امانة بغداد في بيان إن ملاكاتها في دائرة المشاريع تمكنت خلال الفترة الماضية من صيانة وتأهيل ستة مجسرات في مواقع مختلفة من العاصمة وهي ( مجسر بيروت ، مجسر الزهور ، مجسر قحطان ، مجسر ملعب الشعب (المرحلة الاولى) ، مجسر العدل ، مجسر الشارقة )، بالاضافة الى انجاز تأهيل سبعة مجسرات مخصصة للمشاة ساهمت في تقليل الحوادث والزحامات المرورية من خلال تسهيل عبور المشاة عبر الطرق السريعة.

واوضحت امانة بغداد أنها تستعد لاطلاق المرحلة الثانية من صيانة مجسر كراج الامانة خلال اليومين المقبلين مع اعداد خطة عمل لصيانة ثلاثة مجسرات هي ( مجسر الربيعي ، مجسر ملعب الشعب (المرحلة الثانية) ، مجسر المستنصرية ) حال توفر التخصيصات المالية مع الاشارة الى ان العمل سيكون خلال اوقات حظر التجوال حصراً وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة.