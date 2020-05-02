انسحابهم يبدأ من العراق.. الحرس الثوري يوجه رسالة للقوات الأمريكية بالخليج

أكد قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، رصد ايران لجميع تحركات الوحدات الأمريكية في بحر عمان والخليج، مشددًا على أنه ليس أمام أمريكا سوى مغادرة المنطقة.

وبحسب وكالة “تسنيم”، قال قائد القوة البحرية علي رضا تنكسيري، في حوار إذاعي “نرى آفاقا مشرقة لمنطقة الخليج الفارسي. على الأمريكان أن يغادروا المنطقة، لأنه بذهابهم ستكون المنطقة خالية من المشكلات وسيستتب الأمن في الخليج الفارسي”.

وأَضاف تنكسيري أن “وجود الأمريكان في المنطقة يهدف إلى إثارة التوتر وتأجيج الأوضاع”، مشيرا الى “أنهم يتسببون في زعزعة الأمن أينما ذهبوا، ووجودهم في منطقة الخليج أدى إلى زعزعة الأمن بها بعدما كانت هادئة”.

وتابع أن “الوضع الحالي يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته إلى إلقاء اللوم على الآخرين”، مضيفا “هذا الإسقاط في الخليج الفارسي إنما هو تبرير للوجود غير المشروع”.

واكد “شعوب المنطقة تيقظت، وأول خروج للأمريكان سيكون من العراق، وإن شاء الله ستبدأ الدول الأخرى هذه الوتيرة”، موضحا ان “وجود أمريكا مرفوض منذ 40 عامًا، والجمهورية الإسلامية ليست بصدد إثارة الصراع مع أحد في المنطقة”.