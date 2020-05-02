برلماني: الكورد سلموا الكاظمي أسماء مرشحيهم لثلاث وزارات

كشف نائب كوردي في البرلمان العراقي، اليوم السبت، أن الكورد سلموا رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أسماء مرشحيهم لثلاث وزارات في الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال فارس محمد أمين، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «لدى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مهلة حتى 9 أيار الجاري لاستكمال كابينته الوزارية»، موضحاً أن «الإعلان عن قائمة أسماء المرشحين لا يعني أنه تم حسم تلك الأسماء، لأنه لا اتفاق بصدد القائمة حتى الآن، ومن المحتمل ألا تنال بعض الأسماء ثقة البرلمان».

وحول حوارات الكورد مع الكاظمي، أوضح النائب الكوردي أن الحوارات مستمرة، وأن الكورد سلموا الكاظمي أسماء مرشحيهم لثلاث وزارات، وهي المالية والإعمار والعدل.

ورجح فارس محمد أمين، أن يجتمع البرلمان العراقي يوم الأربعاء المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي.