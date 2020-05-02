بلاسخارت تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية: لا تملكون رفاهية الوقت

دعت جينين هينس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيرة إلى أن الوقت بدأ ينفذ من قادة العراق.
وقالت بلاسخارت عبر تويتر: «تستمر الأزمات الحادة المتعاقبة في دفع العراق للمجهول»، وأضافت «من الضروري تشكيل حكومة ذات تأييد واسع بشكل سريع»، مؤكدة أن «التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر للمرونة».
وختمت بالقول: «تذكير ودي للسياسيين: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت».
Jeanine Hennis
✔@JeanineHennisMultiple severe crises continue to push Iraq into the unknown. Prompt formation of a government with broad support is vital. Political compromise is a sign of political maturity, and a source of resilience. Friendly reminder to politicians: Iraq does not have the luxury of time.