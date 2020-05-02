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بلاسخارت تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية: لا تملكون رفاهية الوقت

بلاسخارت تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية: لا تملكون رفاهية الوقت

دعت جينين هينس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيرة إلى أن الوقت بدأ ينفذ من قادة العراق.

وقالت بلاسخارت عبر تويتر: «تستمر الأزمات الحادة المتعاقبة في دفع العراق للمجهول»، وأضافت «من الضروري تشكيل حكومة ذات تأييد واسع بشكل سريع»، مؤكدة أن «التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر للمرونة».

وختمت بالقول: «تذكير ودي للسياسيين: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت».

Jeanine Hennis

@JeanineHennis

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