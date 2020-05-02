ترجيح نيابي بتمرير حكومة الكاظمي منتصف الاسبوع المقبل

رجح عضو مجلس النواب عباس الزاملي، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في جلسة برلمانية تعقد منتصف الاسبوع المقبل، فيما اشار الى ان البرنامج الحكومي مقتضب لكنه “يفي بالغرض”.

وقال الزاملي ان “المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، ارتكز على قضايا اساسية منها التهيئة للانتخابات بعيدا عن تأثيرات السلاح والمال السياسي والجانب الصحي والازمة الاقتصادية”، مبينا ان “البرنامج مقتضب لكنه يفي بالغرض، على اعتبار ان المرحلة المقبلة وواجبات الحكومة لايوجد فيها تشعبات كثيرة”.

واضاف الزاملي، انه “رغم وجود صعوبات في خطوات العبور من داخل قبة البرلمان لكابينة الكاظمي، لكن المعطيات العامة حاليا تشير الى امكانية عبورها نعتقد ان تعقد منتصف الاسبوع المقبل”، لافتا الى ان “عدم تطرق الكاظمي ضمن برنامجه لقضية اخراج القوات الاجنبية، على اعتبار انه قرار برلماني والحكومة المستقيلة بدأت فعليا بهذه الاجراءات وبدأت قوات عديدة تغادر بلادنا على اعتبار ان بقاء هذه القوات مرفوض شعبيا وسياسيا”.

واكد الزاملي، انه “بحال تغير المعطيات ولم تعقد الجلسة منتصف الاسبوع المقبل، فان الامور معناه تسير باتجاه سلبي، وهنالك خلاف عميق على شكل الحكومة، وهو سيناريو لا نتمناه ونستبعده على اعتبار وجود بعض الخلافات بين المكلف وبعض القوى السياسية لكنه من الممكن تجاوزها ضمن السقف المحدد دستوريا لفترة تقديم الحكومة”.