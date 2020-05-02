خبير أمني: الآلاف من داعش شاركوا بعملية مكيشيفة ونيجيرفان بارزاني كان محقاً بتحذيره من عودة التنظيم

أكد الخبير الأمني العراقي، أعياد طوفان، اليوم السبت (2 أيار 2020)، أن رؤية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بأن داعش ما يزال موجوداً، ويشكل تهديداً على أمن العراق، تدل على نظرة مستقبلية ناضجة لقائد سياسي وعسكري أيضاً.

وقال طوفان إنه “لم يتم القضاء على داعش كلياً، وإنما تم طردهم من حيث أتوا إلى الصحاري، وكل ما تلا ذلك من عمليات، كانت يائسة لم تؤدي غرضها، وأكبر دليل على ذلك هو ما حدث أمس”.

وأضاف، أن “داعش قسم هجماته إلى ثلاث مراحل، بعد هروبه وإخراجه من المدن، وقام بزرع العبوات الناسفة في الطرق المقطوعة، والمدن المترامية الأطراف، بعمليات متفرقة، ومن ثم انتقل الى مرحلة الذئاب المنفردة، بمعنى أن كل مجموعة هي التي تختار الهدف والتوقيت والسلاح، ثم التنفيذ، والآن المرحلة المهمة الخطرة، مرحلة التخطيط والتنفيذ وليس فقط ما حدث في مكيشيفة، ولكن في مناطق مطبيجة وتل الذهب ويثرب”.

وتابع: “كان الهجوم مدبراً، خلفه تخطيط وانسحاب وتنفيذ، وكانت حصيلته مؤسفة وكبيرة، وهي انتكاسة أمنية كبيرة جداً، وقتل 28 من منتسبي الشرطة الإتحادية، و8 من لواء 42 حشد و5 من لواء 35 الحشد”.

وأوضح: “توقعنا عودة العمليات، ولكن ليس بهذه السرعة، كان علينا استثمار الفوز على داعش، فالكارثة في المناطق المتنازع عليها أنه ليس هناك تنسيق بين قوات البييشمركة والقوات العراقية، رغم أن البيشمركة جزء من القوات المسلحة العراقية الرسمية والمعترف بها حسب المادة 121 من الدستور، وهذه القوات اشتركت بتحرير الموصل، وقدمت شهداء وجرحى”.

وزاد طوفان أن “أسباب عدم التنسيق، هو رؤية سياسية عقيمة، ونظرة ضيقة، ستقود البلد الى كوراث”، مبدياً اعجابه بتصريح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني عندما قال إن “داعش مازال موجوداً ويشكل خطراً”، مشيراً إلى أن “هذا يدل على نظرة مستقبلية ناضجة جدا كقائد سياسي وعسكري أيضاً”.

وأكد أن “داعش موجود ولم نقضي على كل الأسباب التي أتت بداعش موجودة”، متسائلاً “ما الذي فعلناه بعد القضاء على داعش فكرياً، لم نحاول علاج عقول هؤلاء، لم نحررعقولهم من الفكر العقائدي الداعشي، كان علينا القيام بعمليات عسكرية مشتركة كبيرة، تشترك فيها كافة صنوف الجيش لتطهير كل شبر خاصة المنطقة الصحراوية”، مستدركاً أن “ما حدث هو عمليات متفرقة وصغيرة تستمر ليوم أو يومين، وعناصر داعش كانوا يختبئون ثم يخرجون لمقراتهم بعد انسحاب الجيش إلى ثكناته، في ظل وجود مغارات كبرى في المناطق الجبلية يستطع داعش الاستفادة منها”.

وأضاف: “كان تعليق الدعم الجوي والاستخباراتي خطأ كبيراً ارتكبته الكتل السياسية إرضاءً لإيران، أتوقع وجود بين آلاف العناصر في عمليات أمس، فنحن أمام عمل كبير لا يجب الاستهانة به”.

وبيَّن أن “داعش ورغم كبر العملية، لن يتمكن من العودة إلى ما كان عليه قبل سنوات”، مشيراً إلى “نقطة خطرة بعد 2016 تمثلت بإنهاء دور وزارة الدفاع وإضعاف دور الجيش العراقي، وبناء مؤسسة عسكرية أخرى على غرار الحرس الثوري الإيراني وهي مؤسسة تفتقد لأبسط المقومات والمفاهيم والتقاليد العسكرية، ومن يقدم على تلك الخطوات سيتعرض لضربات متتالية تؤثر عليه، لذا يجب أن يأخذ الجيش دوره”.

وتابع طوفان: “عندما رأيتُ الكاظمي وهو يخرج القلم عند تكليفه، توقعته يخرج السيف من غمده على الفاسدين، لكن فوجئت في منهاجهه الوزاري بتسميته الحشد بالمؤسسة الأمنية، وهذا خلاف لتسميته بأنه تشكيل عسكري”.

ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.