دعوات قضائية ومطالبات بالاغلاق.. انتقادات لمسلسلات تعرض حاليا على فضائيات

انتقدت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل وشيوخ عشائر، بعض المسلسلات التي تعرض حاليا على عدد من الفضائيات، فيما دعت وزارة الثقافة صناع الدراما الى توخي الدقة في تناول موضوعات حساسة والإلتزام بالضوابط والمعايير

وقالت دخيل في بيان “اطلعنا بذهول وصدمة يمتزج معهما ألم المأساة وجروحها التي لم تندمل بعد على مشاهدة حلقة خاصة بسبي الايزيديات التي عُرضت على احدى الفضائيات وكيف أساءت للقضية وتجاوزت بشكل غير مبرر على ديانةٍ اصيلة ومكون أساس من مكونات الشعب العراقي وكيف استخدمت المأساة بكل استهتار واستخفاف وعدم شعورٍ بالمسؤولية من أجل تسويق العمل والقناة بقصد الربح على حساب أرواح وأعراض آلاف الضحايا الايزيديين ومئات الآلاف من أبناء جلدتهم”.

واستنكرت دخيل “بشدة المفردات السوقية الخادشة للحياء التي تضمنها العمل والتي مثلت تجاوزاً كبيراً على المجتمع الايزيدي وعلى الديانة الايزيدية بوجه خاص”، مشيرة الى “اننا نذكر القائمين على هذه القناة انكم لعبتم في الماضي القريب دور الجلاد ولن يغفر لكم اليوم التخفي في دور المتعاطف مع الضحية”.

وتابعت “نعلن أمام الرأي العام العراقي والدولي اننا باشرنا بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القناة وأدارتها وبحق القائمين على العمل بشكل مباشر وبحق هيئة الاعلام والاتصالات التي وكما يبدو انها لاتعلم أبجديات عملها عندما تغافلت أو غضت الطرف بشكل متعمد عن هذه الإساءة الكبيرة للايزيديين”، مطالبة “الحكومة العراقية بالقيام بواجبها الشرعي والأخلاقي تجاه آلاف المفقودات والمفقودين الايزيديين والعمل بكل الوسائل على الكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى ذويهم وجبر خواطر عشرات آلاف العوائل الايزيدية الأخرى التي انتهكت حرماتها وقتل اعز رجالها نطالبها بذلك بدل وقوفها متفرجةً على تلك الاساءات ومثيلاتها”.

واصدرت وزارة الثقافة بيانا بشأن ذلك جاء فيه “نتابع باهتمام بالغ ما أثير من ضجة بشأن مسلسل درامي يعرض على احدى القنوات ولا سيما الحلقة التي تناولت مأساة الطائفة الايزيدية المحترمة التي تشكل مع باقي الأطياف النسيج العراقي الجميل”.

وشددت الوزارة “على الأهمية الكبرى التي تؤديها الدراما بوصفها أداة مهمة من أدوات التعبير عن الواقع وتسليط الضوء على المشكلات السياسية والاجتماعية والإقتصادية والنفسية بغية إيجاد حلول عملية ضمن إطار درامي وفني مقبول”، داعية “صناع الدراما الى أن يلتزموا بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية عند تناولهم القضايا المطروحة”.

واكدت “اننا نرحب بأي عمل يتناول الحياة الإجتماعية في العراق من دون إسفاف أو استهانة بأي مكون تحت اية ذريعة”، مستنكرة “المس بالمكون الايزيدي الكريم وتتعاطف أشد التعاطف مع مأساته”.

وتابعت “اننا ندعم الأعمال الدرامية الهادفة والرصينة”، مطالبة “صناع الدراما بتوخي الدقة في تناول الموضوعات الحساسة والإلتزام بالضوابط والمعايير الفنية والأخلاقية التي تنسجم مع تقاليد مجتمعنا وأعرافه بما يسهم في تدعيم الوشائج الاجتماعية وهو أنبل دور تؤديه الدراما في هذا الوقت”.

وفي شأن اخر اصدر عدد من شيوخ ووجهاء عشائر بيانا نقله عنهم الشيخ يعرب المحمداوي وجاء فيه “اطلعنا بألم وصدمة يمتزج معهما استغرابنا وأسفنا الشديد بعد مشاهدة حلقة من مسلسل عرض على احدى الفضائيات والذي اساء فيه الى عشائرنا الأصيلة وتقاليدهم النبيلة وموروثهم الاجتماعي العريق وتجاوزت وبشكلٍ سافر على المرأة العراقية بشكل عام والنساء الكريمات من محافظات الجنوب بشكل خاص من خلال مشهدٍ تمثيلي يعطي صورة للمشاهد بأن العشائر العراقية لاتحترم المرأة وتنتهك حقوقها بل وذهبت الى أبعد من ذلك”.

واضاف ان “مثل هذه الافعال التي تم تصويرها في المشهد التمثيلي للمسلسل على انها في (المضيف) هي ليست من الموروث الاجتماعي او ثقافة المضيف وادبياته وتقاليده المعروفة”، لافتا الى ان “هذا افتراء كبير لايمت الى الواقع بصلة ولايتعدى كونه (بروباغندا ممنهجة) يُراد منها الإساءة للعراقيين جميعاً والقيم المجتمعية النبيلة وسمعة عشائرنا الاصيلة”.

واكد ان “هذه القناة تغافلت عن دور المرأة الكبير في مجتمعاتنا المحلية وهي تساهم مع الرجل في جميع ميادين الحياة ناهيك عن انها الأم والأخت والزوجة”، مشتنكرا “هذه الإساءة الغير مبررة، ونذكر هنا بان ليس بمقدور احد ان ينال من اصالة عشائرنا الكريمة ولا من المرأة العراقية الاصيلة التي هي مبعث فخر واعتزاز لجميع العراقيين”.

ودعا “الفعاليات الاجتماعية والنخب الفنية والاعلامية الوطنية بموقف حازم ازاء مثل هذه التصرفات والاعمال المستهجنة الغير محمودة”، مطالبا “هيأة الاعلام والاتصالات بايقاف عمل هذه القناة في العراق كونها تعمدت وبشكل كبير للإساءة الى المجتمع العراقي وقيمه النبيلة”.