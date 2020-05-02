(شاهد) فيديو يوثق تدمير التحالف كهوفا لداعش تستخدم لنقل كبار قادة التنظيم

أظهر مقطع فيديو نشرته قوات التحالف الدولي في العراق ، الجمعة ، اللحظات الأولى لضربات جوية نفذتها طائرات التحالف واستهدفت 10 كهوف يستخدمها تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين بين ديالى وكركوك.

وقال التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن خمسة إلى 10 عناصر من داعش قتلوا في الضربات ، لكن هذه الأرقام يمكن أن ترتفع مع قيام القوات العراقية بعمليات بحث وتفتيش بعد الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي.

وأضاف في بيان أن داعش استخدم هذا النظام المعقد من الأنفاق في سلسلة جبال حمرين لتهريب الأسلحة ونقل كبار القادة في واحدة من آخر مناطق عملياتهم المتبقية في العراق.

OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III ✔ @OIRSpox VIDEO: Bombs away! ISIS stronghold in Hamrin Mountains, Iraq is blasted by @ CJTFOIR jets, April 29. The @ modmiliq relentlessly pursues Daesh. إنفجار ! قامت طائرات التحالف بتفجير كهوف وأنفاق داعش في جبال حمرين وقال التحالف إن الفرقة 14 من الجيش العراقي قامت بعملية مسح للمنطقة وعثرت على وثائق لتنظيم داعش وأجهزة إلكترونية.

وتابع أن عمليات البحث حول الكهوف مستمرة ، لكن الكثير من مجمعات الكهوف لا يمكن الوصول إليها.

وعاد تنظيم داعش لشن هجمات مختلفة في بعض مناطق العراق مستغلا أزمة كورونا المستجد، فيما عادت طائرات التحالف الدولي إلى شن هجمات تستهدف تجمعات عناصره وخاصة في المناطق الواقعة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.