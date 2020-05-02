علاوي يقترح”لجنة حكماء” لحسم الخلافات بين اربيل وبغداد وفق الدستور

طرح رئيس الوزراء العراقي الاسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ، مقترحاً لتشكيل “لجنة حكماء” تتولى حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

وكتب علاوي على حسابه في تويتر ” لطالما حذرت من خطورة تسويف حل الخلافات بين بغداد وأربيل والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأكدت ضرورة اعتماد لجنة حكماء لحسم هذا الملف تحت مظلة الدستور”.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات خاصة تلك التي تتعلق بالواردات والنفط ، والموازنة وحصة اقليم كوردستان منها ، والأراضي الكوردستانية المستقطعة او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) وغيرها.

وقال علاوي ، بان العراق لا يحتمل مزيدا من ” التصعيد والانقسام”، وأردف “وهو مايوجب على اللجان المشتركة الإسراع في إيجاد حل جذري وعادل لجميع تلك المشاكل “.

وجاءت تغريدة علاوي بالتزامن مع سلسلة محادثات اجراها وفد من حكومة اقليم كوردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ببغداد ، خلال الايام الثلاثة الماضية قبل ان يعود الى اربيل اليوم .

وجاءت زيارة الوفد الى بغداد بعد أن قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبـ”توجيه” من رئيس وزراء تصريف الاعمال إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان ، وهو ما أثار القرار غضب الكورد واعتبروه غير قانوني ، وهو ما كرره سياسيون عراقيون وخبراء في القانون، وطالبوا بالتراجع عن استخدام قوت المواطنين كورقة ضغط سياسية .