قيادي بالتيار الصدري يعزو أحداث الأمس إلى “التراخي وتجاهل” التحذيرات الاستخبارية

عزا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، السبت، “الخرق الأمني” الذي شهدته صلاح الدين في ساعة متأخرة من ليل أمس، إلى “التراخي وتجاهل” التحذيرات الاستخبارية، متوقعاً أن تلك العملية لن تكون الأخيرة.

وقال الزاملي في بيان إن “ما حدث من خرق أمني في قاطع عمليات صلاح الدين وأطراف سامراء وسقوط عدد من الشهداء والجرحى هو أمر مؤسف ومؤلم”، معتبراً أن “هذا ان دل على شيء فإنما يدل على مدى الإهمال وعدم المتابعة من قبل القيادات الامنية والتراخي الذي تعيشه بعض القطعات العسكرية وكذلك تجاهل التحذيرات الاستخبارية التي أكدت وجود تحركات حقيقية ونشاط ملحوظ لخلايا داعش في العراق”.

وأضاف الزاملي أن “الخلايا الإرهابية تلقت الدعم الخارجي والداخلي من أجل زعزعة أمن البلاد في ظل انشغال الاحزاب والكتل والحكومة المستقيلة بالصراعات الحزبية وتقاسم المناصب وترك الجنود والشرطة وأفراد الحشد دون رعاية واهتمام”، مشيراً إلى “عدم وجود الرقيب والمسؤول أو المحاسب الذي يتابع العمل الأمني والعسكري لذا يجب ابعاد تدخل السياسيين والأحزاب في تنصيب وتعيين بعض الضباط والقادة في المناصب الامنية والعسكرية والتي تؤثر سلباً في العمل الأمني”.

وأكد القيادي في التيار الصدري أن “هذه العملية الإرهابية سوف لن تكون الأخيرة بل أنها ستشجع الإرهابيين لتكرار تعرضاتهم في قواطع أخرى وبشدة وزخم أكبر وأوسع”، مستدركاً بالقول “أما أن نكتفي بالشجب والاستنكار والترحم على الشهداء فهذا استهزاء بأرواح الناس”.