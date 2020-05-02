قيادي سني: دفع كوردستان إلى خيارات صعبة ليس في مصلحة العراق

انتقد قيادي عراقي سني، اليوم السبت، قطع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشدداً أن الأمر من شأنه دفع الإقليم إلى «خيارات صعبة» ليست في مصلحة العراق.

وقال خميس الخنجر، الأمين العام للمشروع العربي وزعيم ائتلاف المحافظات المحررة عبر ‹فيس بوك›: « استخدام ورقة الرواتب في الضغوط السياسية على إقليم كوردستان؛ أمر مرفوض ولايمكن الاستمرار به».

وأضاف «أهل كوردستان أهلنا نتقاسم معهم ما لدينا ونعيش معهم أخوة في وطن واحد». ‏مشدداً أن «دفعهم (الكورد) كل مرة إلى خيارت صعبة ليس في مصلحة العراق الواحد».