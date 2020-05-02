محادثاته في بغداد كانت “ايجابية” .. الوفد الحكومي الكوردي يعود الى اربيل

بعد عقده سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية ببغداد ، ولقاءه قوى واطراف سياسية ، عاد وفد اقليم كوردستان الحكومي ، مساء اليوم الجمعة ، الى اربيل .

الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان ، قال انه على الرغم من ان لقاءات واجتماعات الوفد الحكومي جرت في وقت ملىء بالتعقيدات والمشاكل ، الا انها كانت ايجابية بشكل عام .

مشيراً ، الى ان من المقرر ان يواصل الوفد اجتماعاته الاسبوع المقبل لبلورة المقترحات التي طرحت بهدف معالجة المشاكل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ، خاصة فيما يتعلق بملفي الموازنة والنفط

كما لفت الى ان “حكومة إقليم كوردستان وكما التزمت بالنقاط الواردة بكامل فقرات قانون موازنة 2019 بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، تجدد التزامها بالنقاط الواردة في التفاهم الذي تم التوصل إليه في 12 كانون الأول 2019 بين الجانبين “.

ولطالما اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، إنه يريد بناء “علاقة راسخة ومستقرة” مع بغداد ، نشدداً على أن ذلك سيكون من أولويات عمله.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات خاصة تلك التي تتعلق بالواردات والنفط ، والموازنة وحصة اقليم كوردستان منها ، والأراضي الكوردستانية المستقطعة او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) وغيرها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبـ”توجيه” من رئيس الوزراء الاتحادي قرر إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأثار القرار غضب الكورد واعتبروه غير قانوني، وهو ما كرره سياسيون عراقيون وخبراء في القانون، وطالبوا بالتراجع عن قطع أرزاق الموظفين ، وعدم استخدام قوت الشعب كورقة ضغط سياسية .