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(نص نثري ) كافية غائب

بقلم / مجاهد منعثر منشد

على هوانك سأضيع بدونك , ويكتب هذا مفتونك, أنت قتلت مجنونك .

أبحث عنك, كيف أصل إليك؟

يدهشني إحساسك!

يرفرف قلبي باسمك ,أتألم من بعدك , حنين طبعك, لا تتغير صفاتك.

أستنشق عطرك!

أأخطر على بالك؟

أين عذب حرفك؟

أدرك حالك.

أكتم بصدري سرك .

أغرقتني في بحر عينيك فتحولت سفينة تبحر ببحر هواك, بعقل مدرك أطلب رضاك .

لا تتركني في غابة متاهات الحنين تحرقني شمسك, ظللني بأوراق أشجار حنينك,

الروح جمالك فأشكر من منحك.

تسلحت برحمة ربك, صنعت مركبك.

أرى نفسي بنفسك!

هواي هواك متى سألقاك ,وأقبل يداك ؟

إني مشتاقك , وفؤادي لا يتيقن سوى اشتياقك.

في البرد القارص يغطيني دفء قلبك حتى في غيابك .

طال سكوتك, أشتاق كلامك, وعبير أنسامك .

عجزت روحي أن تلقاك, و عيني أن تراك, لكن القلب لا ينساك.

سأنتظرك مهما طال غيابك ..

ربي عفوك , أصابني سهم العشق , فأزهرت بساتين أشواقي بِحُبك.

يارب طمعت بجودك , لا أتخطى حدودك, هبني الصبر من ذاتك. وزد نور قلبي من بهاك , أحرق الهم والغم في صدري بضياك .

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