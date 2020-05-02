(نص نثري ) كافية غائب

بقلم / مجاهد منعثر منشد
على هوانك سأضيع بدونك , ويكتب هذا مفتونك, أنت قتلت مجنونك .
أبحث عنك, كيف أصل إليك؟
يدهشني إحساسك!
يرفرف قلبي باسمك ,أتألم من بعدك , حنين طبعك, لا تتغير صفاتك.
أستنشق عطرك!
أأخطر على بالك؟
أين عذب حرفك؟
أدرك حالك.
أكتم بصدري سرك .
أغرقتني في بحر عينيك فتحولت سفينة تبحر ببحر هواك, بعقل مدرك أطلب رضاك .
لا تتركني في غابة متاهات الحنين تحرقني شمسك, ظللني بأوراق أشجار حنينك,
الروح جمالك فأشكر من منحك.
تسلحت برحمة ربك, صنعت مركبك.
أرى نفسي بنفسك!
هواي هواك متى سألقاك ,وأقبل يداك ؟
إني مشتاقك , وفؤادي لا يتيقن سوى اشتياقك.
في البرد القارص يغطيني دفء قلبك حتى في غيابك .
طال سكوتك, أشتاق كلامك, وعبير أنسامك .
عجزت روحي أن تلقاك, و عيني أن تراك, لكن القلب لا ينساك.
سأنتظرك مهما طال غيابك ..
ربي عفوك , أصابني سهم العشق , فأزهرت بساتين أشواقي بِحُبك.
يارب طمعت بجودك , لا أتخطى حدودك, هبني الصبر من ذاتك. وزد نور قلبي من بهاك , أحرق الهم والغم في صدري بضياك .