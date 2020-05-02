نعي شهداء الهجوم الارهابي الغادر في شمال سيناء

واشادة بدور الجيش والشرطة المصرية في مكافحة الارهاب

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد الدكتور احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية على أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أياً كانت التضحيات.

ونعى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة الاول من مايو 2020 م الجاري شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مركبات مُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد السيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ 2013.

وتقدم أبو الغيط بخالص التعازي لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من جراء الهجوم الإرهابي الغادر جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ،

وفي ذات السياق نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الخميس الثلاثين من ابريل 2020 م شهداء مدينة بئر العبد من جنود القوات المسلحة، وكتب على حسابه على موقع فيسبوك: “نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة”.

وأضاف السيسي: “رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

ومن الجدير بالذكر ان مدينة بئر العبد، بشمال سيناء قد شهدت انفجار عبوة ناسفة يوم امس الخميس بإحدى المركبات المدرعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية هم (ضابط وضابط صف وثمانية جنود)