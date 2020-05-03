أعنف عمليات داعش منذ 2017.. كسر طوقاً أمنياً واقترب من مسك طريق النفط في صلاح الدين

كشف الهجوم الأخير لداعش جنوب تكريت، عن مخطط للتنظيم يهدف الى عزل الجزء الشمالي عن الجنوبي للمحافظة، تمهيداً لإعادة السيطرة على الطرق الرئيسة.

ويسعى داعش منذ انحسار نفوذه نهاية 2017، الى إعادة مسك طرق تهريب النفط، الواقعة في شرق تكريت، حيث كانت تعتبر من أسهل وأهم موارد التنظيم الذي يواجه شُحاً في التمويل الآن. وبسبب كثافة إسناد القوات الأمنية التي تدفقت الى مكان الحادث لصد الهجوم، اضطر داعش الى التراجع عن مخططه، بعدما كان قد أرسل فرقة صغيرة لأحداث ثغرة في حائط الصد، قبل أن يقوم بهجوم أوسع. وقالت خلية الإعلام الامني بعد ساعات من الهجوم، الذي نُفذ قبل فجر أمس، إن 13 من العسكريين قتلوا وأصيبوا في الهجوم، الذي استهدف منطقة مكيشيفة التابعة لقضاء سامراء، جنوب تكريت. وأظهرت مقاطع فيديو طابوراً من العجلات العسكرية وهي تطلق رصاصاً كثيفاً، وسط ظلام شديد. وحدث الهجوم، وهو الأعنف منذ عامين، في منطقة على حافة نهر دجلة، استهدفت قوة من الحشد وصلت حديثاً الى المنطقة، تابعة لحزب الدعوة- جناح المالكي (لواء الشهيد الصدر).

قبل أيام من الهجوم

وقال مصدر أمني في سامراء لـ(المدى)، إن المهاجمين “وصلوا الى المنطقة قبل أيام من الهجوم، دون أن تشعر بهم قوة الحشد المكلفة حديثاً بالحماية بعد انسحاب فوج طوارئ واسط”.

وحررت مكيشيفة نهاية أيار 2015، بعد معارك شرسة بين داعش وقوات من الحشد الشعبي.

ويؤكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه منذ أشهر يحاول التنظيم “إيجاد موطئ قدم له في مكيشيفة” لتنفيذ مخطط جديد. وقبل أقل من أسبوعين، قتلت القوات الامنية 13 مسلحاً تابعاً لداعش كانوا يختبؤون في نفق في منطقة مكيشيفة، بعملية عسكرية. وتقع مكيشيفة على الطرق الرابطة بين سامراء جنوبي صلاح الدين، وتكريت شمالي المحافظة. ويضيف المصدر: “الكاميرات الحرارية القريبة من مكان الهجوم أظهرت عبور 4 مسلحين فقط نهر دجلة الى قرب ثكنة الحشد”. وبحسب تقديرات المصادر، إنهم (الدواعش) عبروا بواسطة قوارب بدائية عبر النهر، بدون محركات حتى لا يتسبب الصوت في إثارة الانتباه.

وكان المخطط، استنادا للمصادر، هو أن تقوم هذه الفرقة الصغيرة بإحداث خرق بحائط الصد، قبل أن تبدأ فرق أخرى (لا تتجاوز الفرقة الواحدة 5 أشخاص) بالسيطرة على المدينة.

ومكيشيفة كانت تستخدم طريقاً لنقل النفط، الذي يهربه التنظيم من حقول نفط علاس وعجيل، شرق تكريت، والذي كانت وارداته تصل الى 3 ملايين دولار يومياً. وسريعاً نفذ داعش أثناء الهجوم عمليات إعدام ميدانية وانتقامية، حيث أحرق 6 من عناصر الحشد، وفق المصدر، داخل “كرفان” تابع للقوات المكلفة بحماية المنطقة.

إحباط الهجوم

ويقول المصدر، إن “ردة الفعل القوية من القطعات الأمنية والعسكرية واستنفار حشد أبناء الدور، القريبة من مكيشيفة لإسناد الحشد، جعل داعش يتراجع”، مبيناً أن المهاجمين “قتلوا وأصابوا أفراد ثكنة الحشد جميعهم”.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة في بيان أمس، إن “ستة مقاتلين استشهدوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدفهم خلال ساعة متأخرة من ليل أمس في نقطة تابعة الى لواء ٣٥ بالحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

وأضافت “أثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة، مما أدى الى استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرين”. كما أشار الى أن هجوماً آخر حدث في نفس قاطع سامراء بالتزامن مع حادث مكيشيفة، أدى الى “استشهد مقاتل بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدفت خلاله قوة تابعة للواء ٤١ بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب”. ولم تذكر الخلية، مصير المهاجمين، فيما لو اسفرت عملية الصد عن قتل مسلحين أو اعتقالهم، و تشير المصادر الى أن “المهاجمين نجحوا بالفرار”. وبدأ داعش منذ آذار الماضي، بتنفيذ “تكتيك مراقبة” الثكنات العسكرية في انتظار لحظة التراخي الأمني، قبل أن ينتقل في نيسان الماضي، الى هجوم داخل المدن، كما حدث في الأنبار، وكركوك، وأخيراً في مكيشيفة.

استثمار سياسي

واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، هجوم مكيشيفة، بأنه محاولة يائسة لاستثمار “التناحر السياسي في البلاد”. وتعهد الكاظمي في بيان أمس، بملاحقة “زمر الارهاب أينما فروا وستكون نهايتهم قريبة على يد أبناء العراق من أبطال قواتنا المسلحة وحشدنا الباسل”. واعتبر المكلف بأن تلك الهجمات “تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص التي ثبُت إنها لا تؤسس للاستقرار السياسي والأمني الناجز”.

وتنتهي الأسبوع الحالي، المهلة الدستورية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة بدلاً عن المستقيلة والتي يرأسها عادل عبد المهدي. وقال المتحدث العسكري للحكومة المستقيلة للوكالة الرسمية، أمس، إن القوات الأمنية والحشد “لاتزال تلاحق فلول داعش” بعد حادث مكيشيفة.

الغفلة الأمنية

بالمقابل اعتبرت اللجنة الأمنية، في مجلس النواب، أن الهجوم الأخير سببه الاستهانة بالعدو.

وقال عضو اللجنة جاسم الجبارة في بيان أمس، إن “السبب الرئيس فيما يحصل من خسائر وتعرضات في البلاد سببه الغفلة والاستهانة بالعدو”.

وحذّر الجبارة، وهو نائب عن صلاح الدين، القيادات العسكرية من “تكرار تلك الحوادث”. وقالت العمليات المشتركة أمس، إن “معلومات مهمة” حصلت عليها أثناء عملية البحث عقب هجوم مكيشيفة. وأضافت في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية: “لدينا معلومات كاملة عن بقايا داعش وسيتم ملاحقتهم”.

وتعد مكيشيفة، واحدة من البلدات التي تواجه “خلافات عسكرية” في قاطع المهمات بين فرقتين عسكريتين.

ويقول محمود خلف، قائممقام سامراء في اتصال مع (المدى)، البلدة “تقع ضمن ما يعرف بالنهايات السائبة بين قيادة قوات سامراء وصلاح الدين”.

ومثل مكيشيفة عشرات البلدات، التي يطبق عليها ذلك الوصف، فيما يستغل داعش الخلافات لشن هجمات، أمام عجز الحكومة إيجاد حل لـ”النهايات السائبة”.

وأضاف خلف أن “هناك تراخياً أمنياً في مكان الهجوم، مما تسبب بوقوع خسائر”، مبيناً أن مكيشيفة “منطقة هادئة وعاد إليها أغلب النازحين بعد تدقيقهم من قوات الحشد”.