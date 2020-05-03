إيران تستهدف معبرين مع اقليم كوردستان لتصدير السلع غير النفطية للعراق

اعلن مسؤول الجمارك في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، غلامرضا بلوطي ميرزا يوم الاحد امكانية تصدير السلع غير النفطية التابعة لهذه المحافظة عبر منفذي برويزخان وباشماخ في محافظتي كرمانشاه وكوردستان الغربيتين الى العراق.

ونقلت وكالة “ارنا” الايرانية الرسمية عن بولطي ميرزا قوله انه نظرا لاغلاق المعابر التجارية في منطقة جذابة وشلمجة بمحافظة خوزستان منذ اذار/ مارس الماضي للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا، فقد بات متاحا لتجار المحافظة الراغبين في تصدير بضائعهم الى العراق ان يستخدموا منفذي برويزخان وباشماخ (في اقليم كوردستان) لهذا الغرض.

واشار هذا المسؤول الى قرار السلطات العراقية بمنع توريد السلع الايرانية من معبري جذابة وشلمجة الى هذا البلد؛ مؤكدا ان المسؤولين في محافظة خوزستان يواصلون الجهود لعودة الظروف المتعلقة بالصادرات غير النفطية في كلا المنفذين الى طبيعتها.