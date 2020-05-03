Posted on by

إيران تستهدف معبرين مع اقليم كوردستان لتصدير السلع غير النفطية للعراق

اعلن مسؤول الجمارك في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، غلامرضا بلوطي ميرزا يوم الاحد امكانية تصدير السلع غير النفطية التابعة لهذه المحافظة عبر منفذي برويزخان وباشماخ في محافظتي كرمانشاه وكوردستان الغربيتين الى العراق.

ونقلت وكالة “ارنا” الايرانية الرسمية عن بولطي ميرزا قوله انه نظرا لاغلاق المعابر التجارية في منطقة جذابة وشلمجة بمحافظة خوزستان منذ اذار/ مارس الماضي للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا، فقد بات متاحا لتجار المحافظة الراغبين في تصدير بضائعهم الى العراق ان يستخدموا منفذي برويزخان وباشماخ (في اقليم كوردستان) لهذا الغرض.

واشار هذا المسؤول الى قرار السلطات العراقية بمنع توريد السلع الايرانية من معبري جذابة وشلمجة الى هذا البلد؛ مؤكدا ان المسؤولين في محافظة خوزستان يواصلون الجهود لعودة الظروف المتعلقة بالصادرات غير النفطية في كلا المنفذين الى طبيعتها.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close