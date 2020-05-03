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ائتلاف المالكي : حظوظ الكاظمي بـ «الثقة» مازالت ضعيفة

ائتلاف المالكي لـ (باسنيوز): حظوظ الكاظمي بـ «الثقة» مازالت ضعيفة

ائتلاف المالكي لـ (باسنيوز): حظوظ الكاظمي بـ «الثقة» مازالت ضعيفة

اعتبر ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، أن حظوظ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالحصول على ثقة البرلمان العراقي، مازالت ضعيفة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي  إن «حظوظ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالحصول على ثقة البرلمان العراقي مازالت ضعيفة»، معتبراً أن «هناك رفض سياسي كبير للكابينة الوزارية التي قدمها للقوى السياسية، خصوصاً ان هناك أسماء عليها مؤشرات كبيرة جداً لا يمكن القبول بها».

قناة الکوثر الفضائیة ما هي حقيقة الانسحابات في ائتلاف دولة القانون ...وبين المطلبي، أن «بعض الأسماء فرضت على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بضغط من قبل بعض القوى السياسية، ولهذا حظوظها ضعيفة، وقد يتم كسر النصاب في جلسة التصويت إذا لم يتم الاتفاق والتوافق مع القوى السياسية الرئيسية على أسماء مرشحي الحقائب الوزارية».

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