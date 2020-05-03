ابو العردات على رأس وفد قيادي حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية يزور مقر…

اتحاد نقابات عمال فلسطين في صيدا للتهنئة بـ”عيد العمال العالمي*

المصدر – د. وسيم وني

زار ظهر اليوم أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي ابو العردات على رأس وفد من الحركة “فتح” وفصائل المنظمة مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين/فرع لبنان في مدينة صيدا مهنئا بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي.

وضم الوفد أمين سر إقليم حركة “فتح” في لبنان حسين فياض، قائد قوات الأمن الوطني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ومسؤول الحزب في لبنان غسان أيوب، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أبو النايف، مصطفى مراد مسؤول حزب فدا ، أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، أمين سر الاتحادت والمنظمات الشعبية في لبنان يوسف زمزم والدكتور محمد داوود عضو لجنة الإقليم مسؤول الضمان الصحي في لبنان.

وكان في إستقبال الوفد: الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عمال والمشرف على اتحاد نقابات عمال فلسطين/ فرع لبنان عبد القادر عبد الله/أبو علي كابولي، نائب امين سر الاتحاد غسان بقاعي، ومسؤول الإدارة الأخ حمزة خليل ابو محمود.

وقدم أبو العردات باسمه وباسم الوفد وباسم قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة التهنئة لعمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي.

والقى ابو العردات كلمة مقتضبة من وحي المناسبة، هنأ فيها العمال الفلسطينيين في الوطن والشتات بهذا اليوم العالمي، مشيرا إلى حجم المعاناة التي يعيشها ابناء شعبنا وخصوصا في لبنان.

وتحدث عما تقدمه م. ت. ف من خدمات وإمكانيات لتخفيف بعضا من المعاناة عن كاهل أهلنا في ظل الاستفراد الأمريكي بالقرارات الدولية والانحياز الى جانب الاحتلال الاسرائيلي.

ونوه بسياسة الرئيس محمود عباس الحكيمة في مواجهة صفقة القرن والأزمات المتتالية التي تثقل كاهل أهلنا، وخصوصا بعد تفشي فايروس كورونا المستجد.

واشار إلى ما تقدمه منظمة التحرير الفلسطينية من مساعدات عينية لابناء شعبنا، وكيفة متابعة الأزمة على الساحة اللبنانية وخصوصا في مخيمات البقاع التي تعاني من تبعيات تفشي الوباء.

وبدوره الامين العام عبدالقادر عبدالله رحب بالحضور بالوفد مثنيا على سياسة سيادة الرئيس محمود عباس الحكيمة ومعربا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة أملا ان نحتفل في الأول من أيار في الأعوام القادمة على أرض الوطن بعد كنس الاحتلال.

واستذكر عبد الله شهداء الطبقة العاملة الفلسطينية وتاريخهم النضالي من أجل تحسين أوضاع عمالنا ومن أجل الإستمرار حتى إستكمال المشروع الوطني الفلسطيني