ارتفاع حصيلة هجوم زاغنية إلى 11 قتيلاً وجريحاً

ارتفعت حصيلة الهجوم على نقطة عسكرية في منطقة زاغنية التابعة لناحية العبارة شمال قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، اليوم الأحد (3 آيار 2020) إلى 11 قتيلاً وجريحاً.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه وبإطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش على مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، أدى هذا التعرض إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومدني، فيما جرح إثنان من الأجهزة الأمنية وكذلك جرح خمسة مدنيين.

وشهدت محافظة ديالى، مساء السبت، (2 أيار 2020)، هجومين منفصلين استهدفا القوات الأمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في ديالى، خالد عزيز بأن “هجوماً وقع اليوم على نقطة عسكرية في منطقة زاغنية التابعة لناحية العبارة شمال قضاء بعقوبة”.

وأضاف أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل وإصابة 7 منتسبين.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، انفجار عبوة ناسفة على دورية آلية بامرة معاون أمر الفوج الثاني باللواء الثامن عشر في منطقة الهيتاويين بناحية العظيم في محافظة ديالى.

وأوضح البيان أن الانفجار “أدى الى استشهاد مقاتل وجرح ثلاثة آخرين”.

وفي محافظة صلاح الدين، أكد الحشد الشعبي إحباطه “تعرضاً إرهابياً جديداً”، في منطقة جسر المفتول شرق ناحية آمرلي.

ولفت الحشد إلى أن قواته “دخلت بمواجهات مع الإرهابيين دون وقوع خسائر بين صفوفها، ولاذت المجموعة الإرهابية بالفرار بعد فشل التعرض”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت يوم السبت (2 آيار 2020)، مقتل وإصابة 14 مقاتلاً إثر تعرض نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة، بمحافظة صلاح الدين، لهجوم من قبل عناصر داعش الليلة الماضية.

ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.