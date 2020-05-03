الإعلام الأمني يوضح تفاصيل هجوم داعش جنوب تكريت

أوضحت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع العراقية)، يوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي شنه داعش جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين، وأوقع 10 قتلى بصفوف ميليشيات الحشد الشعبي.

وأعلنت الخلية في بيان مقتل ستة عناصر من الحشد «بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله في ساعة متأخرة من ليل أمس، نقطة تابعة للواء ٣٥ بالحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين».

وبينت أنه «أثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة»، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وجرح أربعة آخرين.

كما ذكرت الخلية مقتل عنصر آخر «بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله قوة تابعة للواء ٤١ بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء».

وكانت هيئة الحشد الشعبي أصدرت في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن تعرض عناصر من تنظيم داعش على منطقتي بلد ومكيشيفة جنوبي تكريت في محافظة صلاح الدين، و كشفت عن مقتل 10 من عناصرها وإصابة آخرين.