الجائحة تضرب مجدداً في العراق.. ولا لقاح قبل 16 عاماً!

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان،أمس السبت، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا في محافظة أربيل. فيما اعلنت بغداد عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفايروس

وقالت وزارة الصحة في اقليم كردستان في بيان تلقت المدى نسخة منه إنه “تم تسجيل 6 إصابات بفايروس كورونا في أربيل، خمس منها لرجال، وإصابة واحدة لامرأة”.

وأعلنت دائرة صحة الكرخ أمس السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت المدى نسخة منه، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات التراكمية في جانب الكرخ إلى 121 حالة.

وبينت أن حالات الشفاء التراكمية بلغت 64، مقابل 7 وفيات تراكمية، في حين بلغ عدد حالات الاشتباه التراكمي 3854 حالة.

من جهة أخرى سجلت دائرة صحة البصرة، أمس السبت 17 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان لها إن ” الموقف الوبائي لمحافظة البصرة هو:

الحالات الموجبة الجديدة = 17

14 حالة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة + 3 حالات راجعت المستشفى

الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 13

الوفيات الجديدة= لايوجد

عدد الحالات الموجبة التراكمية= 468

17 وفيات+ 214 شفاء + 237 قيد العلاج

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 91

عدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب = 49

الفحوصات المختبرية الإجمالية = 140

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي = 7367

عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الآن = 203″.

وأعلنت نقابة اطباء العراق فرع البصرة،أمس السبت، مجموعة من الضوابط والآليات التي سيتمكن الأطباء عبرها من فتح عياداتهم الخاصة.

وقالت النقابة في بيان تلقت المدى نسخة منه إنه “نظراً لوجود أعداد كبيرة من المراجعين والأمراض المزمنة الذين يحتاجون لمتابعة من قبل الأطباء، فإن إعادة فتح العيادات الطبية ستخضع لضوابط وتعليمات السلامة والوقاية في ظل انتشار وباء فايروس كورونا المستجد”.

وأضاف البيان “بعد التداول ما بين الاستاذ أسعد العيداني محافظ البصرة و د. عباس التميمي مدير عام صحة البصرة مع نقابة أطباء العراق- فرع البصرة، تم الاتفاق على الضوابط والتعليمات التي يجب الالتزام بها خلال فتح العيادات ما بين الساعة الثانية بعد الظهر الى الخامسة عصراً والبدء باستقبال المراجعين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع”.

ووفقاً للنقابة فإن “نظام العمل سيكون بالشكل الآتي:

1 – يمنع تجمع المراجعين داخل العيادات الطبية و يفتح سجل لحجز المواعيد هاتفيا.

2 – لا يتجاوز عدد المراجعين 15 في اليوم الواحد، و يتم تنظيم دخولهم الى غرف الانتظار حسب المواعيد و تأشير المقاعد التي يجب أن تترك فارغة بما يضمن التباعد ما بين المراجعين ،مع المحافظة على مسافة متر بين مراجع و آخر.

3 – إلزام المراجعين و مرافقيهم بارتداء الكمامات والكفوف الطبية خلال مراجعة العيادات.

4 – فتح سجل لإحالة الحالات المشتبه بها الى المستشفيات، ويتم تدوين معلومات وبيانات المراجعين المحالين لتدقيقها لاحقاً.

5 – الالتزام بتعقيم أيدي جميع الداخلين للعيادة وتعقيم الإرضيات والعيادة بشكل يومي، مع الحفاظ على نظافة المرافق الصحية وتوفير الصابون و مياه الإسالة فيها ورشّها بالمعقمات.

6 – يلتزم الطبيب الفاحص بارتداء الكمامة، وتغيير الكفوف الطبية بعد فحص كل مراجع.

7 – يتم توزيع منشورات أو عرض مواد توعوية داخل العيادات.

8 – تكون مراجعة المرضى للعيادات الخاصة جغرافياً حسب الأقضية و النواحي، و مناطقياً في مركز المحافظة للحرص على عدم خرق حظر التجوال.

وختم البيان بتعهد النقابة “متابعة الالتزام بالضوابط والتعليمات بالتعاون مع دائرة صحة البصرة، على أن تخضع هذه الإجراءات للمراجعة ومتابعة قسم الإشراف المهني والطبي في النقابة مع دائرة صحة البصرة، ويعاد النظر في هذه الآلية وتقييمها أسبوعياً حسب المقتضيات العامة”.

وبالرغم من زعم علماء صينيين بأن لقاحاً ضد فايروس كورونا المستجد قد يكون متاحا هذا الصيف، فقد قال خبراء إن توفر لقاح للفايروس سيأخذ وقتا أطول، بل منهم من أكد “أننا لن نرى لقاحا ضد كوفيد- 19 قبل سنة 2036″، وفق ما أوردته الطبعة الإيرلندية لصحيفة “the sun” البريطانية.

ويتسابق الباحثون لإيجاد لقاح للفايروس القاتل، الذي أودى بحياة نحو 235.519 شخصاً عبر العالم، وفقاً لوكالة فرانس برس.

تقليدياً، يستغرق إنتاج اللقاحات الفعالة أكثر من عقد من الزمن، بداية بالبحث، إلى التجارب السريرية والتصنيع ثم التوزيع.

وتظهر الجداول الزمنية التي أنشأتها صحيفة نيويورك تايمز أنه “من خلال جميع الأبحاث والموافقات النموذجية، سيستغرق الأمر حوالي 16 عامًا قبل أن يتوفر اللقاح الناجح على نطاق واسع”.

ومع استمرار الفايروس في ضرب العالم، يحاول الباحثون تسريع العملية واختزال الوقت من 12 إلى 18 شهراً.

وقال عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور (تكساس) الدكتور بيتر هوتز، إنه “إذا كنت تريد أن تجعل هذا الإطار الزمني لمدة 18 شهراً ، فإن إحدى الطرق للقيام بذلك هي وضع أكبر عدد ممكن من الخيول في السباق”.

خبراء في جامعة أكسفورد قالوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم بدأوا تجربة لقاح “مفترض” على البشر، لكنهم لن يتمكنوا من معرفة نجاعته إلا بحلول منتصف حزيران.

بينما قال علماء صينيون إن “اللقاح سيكون جاهزا بحلول أيلول، في الوقت الذي حدده خبراء لحدوث موجة ثانية من الفايروس”.

وقال خبير مكافحة الفايروسات التاجية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البروفيسور أنتوني فاوتشين، إنه “مع فكرة تحرك إدارة الغذاء والدواء بسرعة البرق لتكون مئات الملايين من جرعات لقاح كوفيد- 19 جاهزة بحلول العام المقبل”.

وقال فاوتشي اليوم “نريد أن نذهب بسرعة، لكننا نريد أن نتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة”.

ومع ذلك، حذّر الخبراء من أن “جزءاً فقط من اللقاحات التي تخضع للتجارب ستكون ناجحة، حيث يحذرون من أنه من الصعب رؤية الآثار السلبية المحتملة على المدى القصير”.

ومن جانبها، قال منظمة الصحة العالمية إن “التحكم في هذا المرض الجديد بشكل مثالي قد يكون صعباً قبل عامين أو ثلاثة أعوام من إدخال اللقاح للحصول على بيانات أساسية متسقة حول حدوث المرض والوفيات والأنماط الوبائية”.

وقالت إدارة الغذاء والدواء (FDA) التي تعطي الضوء الأخضر لإنتاج وتوزيع أي دواء، إنه “في أي مرحلة من الدراسات السريرية أو الحيوانية، إذا كانت البيانات تثير مخاوف كبيرة بشأن السلامة أو الفعالية، فقد تطلب إدارة الغذاء والدواء معلومات أو دراسات إضافية، أو قد توقف الدراسات السريرية الجارية”.

ويحذر الخبراء من أن “احتمال نجاح اللقاح يكون أقل، عند محاولة تسريع العملية”.

وقال أستاذ علم الأحياء المناعي في كلية الطب بجامعة ييل ومحقق في معهد هوارد هيوز الطبي، أكيكو إواساكي، لصحيفة نيويورك تايمز أنه “لا توجد طريقة ممكنة للحصول على لقاح في فترة القصيرة”.