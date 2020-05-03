الحكيم يدعو لابعاد الملف الامني عن التجاذبات السياسية

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، الى ابعاد الملف الامني عن اية تجاذبات سياسية من شأنها ان تعرض البلد الى انتكاسة لا يحمد عقباها.

وقال الحكيم في بيان “فجعنا بنبأ استشهاد واصابة العشرات من ابطال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد تصديهم لسلسلة تعرضات ارهابية غادرة في مناطق متعددة من صلاح الدين واطراف مدينة سامراء”.

واضاف، “على الرغم من تلقينا بشائر دحر هذه العصابات الغادرة الا ان الحزن يتملك مشاعرنا لفقدان هذه الثلة الطيبة من الشهداء الذين ضحوا بارواحهم في هذا الشهر الفضيل”، مشيرا الى ان “هذا الخرق الامني بحاجة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات الملف الامني”.

وتابع، “يتطالب استراتيجية امنية تضمن القضاء على جيوب الارهاب الداعشي وضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وعدم التهاون والتراخي لاسيما في المناطق الرخوة امنيا، كما ونطالب بابعاد الملف الامني عن اي تجاذبات سياسية من شأنها تعريضه الى انتكاسة لا يحمد عقباها”.