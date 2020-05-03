عدنان الظاهر مارس [ آذار ] 2020
النادلُ والبدر
في الشُرفةِ لو مدَّ النادلُ كفّا
يحملُ للقاصي والداني بُشرى
أنْ هاتوا أقواسا
وأقيموا لمليكة عرشِ الهُدْهدِ من ماسٍ نُصْبا
أنْ ترفعَ من نورٍ قنديلا
يتسربُ من شقِّ التوقِ الطاغي أُفْقا
يتتبعُ مَهبِطَ ممشاها
في الأوجِ العالي بُرْجا
يُسمعها غَزْلاً مغزولاً عُذريّا
ويُريها سرّاً مخفيّا
شيطانُ طبيعتها أقوى
صمتاً أو نجوى
ما حانَ وما جفَّ وما يبلى
صيّرتُ هواها من ليفٍ حبْلا
تحملهُ أنّى شاءتْ قصداً أو سهوا
اللونُ الأسودُ يأباها
يصفقُ أبوابَ السهرةِ في مرآةِ النجمةِ فجرا
يهواها مَنْ يهوى
الكأسُ عُصارةُ أحداقِ الخمرةِ في حوضِ الرمّانِ
شبّتْ لو فارَ وطاشا
تملؤهُ نصْفاً ـ نِصْفا
يكفيها كي تبقى وسنى ـ يقظى
حتّى تمتدَّ الليلةُ أطوارا
تسألُ عمّنْ غابَ ومنْ أعرضَ أو أغضى
ما زالَ البدرُ مُقيما
ترفعهُ كأساً مخطوفا
نجماً يسّاقطُ أقداحا
تفتحُ قِرْطاساً أو طِرْسا
أسألُها لا تُصغي
لا تفهمُ بؤسَ الحالةِ في يومِ النحسِ
ما كانتْ شمعةَ قُدّاسِ العُرسِ
كانتْ شَبَحاً في ثوبِ النجمِ القطبيِّ المُحتارِ
شَدْواً في سُلّمِ تخْتِ الوقتِ
موجاً يتدافعُ ضرْبا
شَفَقاً أحمرَ ورديّا
يتضوّعُ نفحَ الطيبة في الطيبِ
صوتاً كاللولبِ صِرْفا
عَرَباتٍ للشمسِ تشقُّ طريقا
لخيولٍ تتقافزُ أعرافا
تتبارى أشلاءَ
من ذا يرقى أو يهوي
حتّى لُجِّ الموجِ الناري
يتعاكسُ أضدادا